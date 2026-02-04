James llegará a equipo que juega finales; duro reto para el colombiano

El colombiano James David Rodríguez está muy cerca de definir su futuro, después de que se informara que firmaría en las próximas horas como nuevo jugador del Minnesota United FC de la MLS.

Rodríguez, que firmará un contrato de corta duración por seis meses, llegará a un equipo que ha sido gran protagonista de la MLS en los últimos años.

Y es que el Minnesota United FC ha demostrado un comportamiento regular en la temporada regular en 2024 y 2025 hasta el punto de alcanzar las semifinales de la Conferencia Oeste.

En la campaña de 2024, el nuevo club de James fue sexto de la fase regular con 52 puntos, después de 15 victorias, siete empates y 12 derrotas. En los playoffs, Minnesota United FC derrotó a Real Salt Lake en la primera ronda, pero en las semifinales cayó ante Los Ángeles Galaxy.

En la temporada 2025, Minnesota United FC fue cuarto en la fase regular con 58 unidades, tras 16 triunfos, 10 empates y ocho perdidos.

Posteriormente, en los playoffs superó en la primera ronda a Seattle Sounders y cayó ante San Diego en semifinales.

¿Cuándo debutaría James Rodríguez en el Minnesota United?

James Rodríguez podría con la camiseta del Minnesota United en la temporada 2026 el 21 de febrero en la primera fecha de la temporada regular de la MLS enfrentando en condición de visita al Austin FC.

En la segundo fecha, programada para el 28 de febrero, jugará como local contra Cincinnati y en la tercera jornada (7 de marzo) chocará como visitante con Nashville SC.