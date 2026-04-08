Muriel palpita su debut en Libertadores contra Palmeiras: “La actitud será innegociable”

Junior de Barranquilla se alista para su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores con un desafío de alto calibre: enfrentar a Palmeiras, uno de los principales candidatos al título. En la previa, el delantero Luis Fernando Muriel compartió sus sensaciones y dejó claro el enfoque con el que el equipo afrontará este compromiso.

Luis Fernando Muriel, enfocado en su debut en la Copa Libertadores con el Junior en Cartagena

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El atacante destacó la importancia de mantener el nivel mostrado en recientes presentaciones: “Con la mayor seguridad, con la mayor responsabilidad, con las ganas y mostrando eso que hayamos mostrado de estos dos partidos anteriores contra Bucaramanga el primer tiempo, contra Inter”, afirmó, haciendo referencia a los pasajes positivos del equipo.

Muriel profundizó en esa idea, resaltando el funcionamiento colectivo: “Ese primer tiempo también que fueron unos partidos de los que el equipo jugó muy bien, que creó muchas ocasiones, que se encontró muy bien dentro del terreno de juego, seguir haciendo eso mismo, esa seriedad con la que el equipo entró, con esa actitud”.

Luis Fernando Muriel: "Es mi primera Copa Libertadores, estoy bastante emocionado"

El compromiso se disputará en el estadio Jaime Morón de Cartagena, debido a las remodelaciones del Metropolitano, y llega con un historial poco favorable para los barranquilleros. En cuatro enfrentamientos previos, el conjunto colombiano ha caído en todas las ocasiones frente al equipo paulista.

A pesar de ese antecedente, el plantel confía en competir y cambiar la historia. “Creo que va a ser importante, va a ser innegociable la actitud en este partido para poder conseguir un buen resultado y arrancar esta copa de la mejor manera. Es mi primera Copa Libertadores, estoy bastante emocionado, contento de poder arrancar y poder estar con esta camiseta”, concluyó Muriel.

Junior buscará apoyarse en su localía en Cartagena y en la motivación de su plantel para sumar sus primeros puntos y comenzar con pie derecho en el torneo continental.