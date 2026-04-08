¿La Libertadores por encima de todo? Apuesta de Restrepo marca el rumbo del Medellín

Deportivo Independiente Medellín se prepara para su estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata, en un contexto de alta exigencia por el calendario y las bajas sensibles. El técnico Alejandro Restrepo dejó claro que la prioridad absoluta está en el torneo internacional, más allá de las cuentas pendientes en la Liga BetPlay.

"Mi foco está en Estudiantes": Alejandro Restrepo, atento al debut en la Copa Libertadores

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“Como entrenador y como cuerpo técnico, la responsabilidad es ir un poquito más allá, ¿cierto? Quien es posiblemente pueda alinear si yo voy a hacer algún recambio o no, pero diría que mi foco hoy el 99% está en la Copa Libertadores”, aseguró el estratega, enfatizando el cambio de mentalidad en el grupo.

En esa misma línea, Restrepo profundizó en el análisis del rival argentino: “Mi foco está en Estudiantes en analizarlos a ellos de la mejor manera posible, analizándolos cómo se comportan, cómo juegan, qué alternativas tienen y ese es el objetivo ahora”.

¡Novedades! Francisco Fydriszewski regresa al Independiente Medellín para jugar contra Estudiantes

Una de las principales novedades para este compromiso será el regreso de Francisco Fydriszewski, quien superó una luxación en el codo izquierdo sufrida en marzo. Sobre el atacante, el DT destacó su aporte colectivo más allá de la cuota goleadora: “Bueno, el polaco, creo que Francisco, sobre todo, ya ha demostrado acá que es un jugador de equipo primero y después un goleador. El futbolista también se resiente un poco, también tuvo sus ocasiones y sus posibilidades y no tuvo esa fortuna de estar convirtiendo partido tras partido, pero creo que anda en muy buen nivel futbolístico, ojalá que ahora que vuelve de la lesión lo pueda mantener”.

El regreso de Fydriszewski llega en un momento clave, especialmente ante la baja de Didier Moreno, quien estará fuera al menos dos semanas por un esguince de rodilla. Así, Medellín afronta un exigente inicio de Copa Libertadores con la necesidad de recomponer su estructura y competir al máximo nivel.