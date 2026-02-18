Muy buenas noticias recibió este miércoles 18 de febrero el futbolista colombiano James David Rodríguez, después de que se informara que ya cuenta con la visa de trabajo para poder desempeñar su profesión en Estados Unidos.

Ante esta situación, James ya podrá sumarse de manera oficial a los trabajos en el Minnesota United y además ser utilizado por el director técnico Cameron Knowles en los partidos oficiales de la MLS.

La notificación la recibió el mediocampista colombiano a pocos días del inicio de la temporada regular de la MLS, en donde el Minnesota United tiene previsto su debut en condición de visita frente a Austin FC.

James ya podrá debutar

Al contar con la documentación necesaria, James Rodríguez se sumará a los trabajos grupales del Minnesota United y además podrá entrar en las convocatorias del entrenador Cameron Knowles para disputar los encuentros de la MLS.

Se espera que Rodríguez sume sus primeros minutos en la temporada regular el sábado 28 de febrero en el compromiso contra Cincinnati en condición de local en el Allianz Field a partir de las 4:30 de la noche, horario colombiano.