James Rodríguez respondió: ¿Por qué eligió jugar en el Minnesota United?

James Rodríguez definió su futuro al ser confirmado este viernes 6 de febrero como nuevo jugador del Minnesota United de la MLS con contrato hasta junio de 2026, pero con la opción de extenderlo hasta diciembre de presente año.

En su presentación oficial, James dejó claro por qué aceptó la oferta del Minnesota United y qué significa para él jugar en la MLS.

"He jugado en clubes grandes, en clubes buenos, pero quería esta liga, jugar acá y cuando se dio la chance de poder estar con este gran club estuvo un poco lento todo, pero se dio. Hemos hecho esfuerzos de parte y parte, pero cuando confían en ti tienes que darlo todo para que todos se sientan bien. Estoy acá para ayudar y esperamos ganar cosas", afirmó.

El mediocampista agregó que el Minnesota United fue el equipo más avanzó en las negociaciones para hacerse con sus servicios.

"Fue el club que avanzó más y el que quiere que yo esté aquí. Cuando te quieren tienes que darlo todo e intentar no fallarles. Tengo que estar focus acá y entrenarme bien para poder ayudar", agregó.

Objetivo, la Copa del Mundo

James también dejó claro que eligió el Minnesota United por la posibilidad que le brindó el club de prepararse para disputar la Copa del Mundo.

"Estoy en una etapa única, grande y en cinco meses tengo la Copa del Mundo. Estoy en una etapa en la que no puedo fallar, tengo que hacer las cosas bien. Estoy muy enfocado con eso, fue uno de los puntos grandes para venir al Minnesota. El club dejó claro en lo que me puede ayudar. Puedo adaptarme en el país, pues acá se juega la Copa Mundo. Espero estar bien, voy a estar bien para poder ganar, para ayudar", dijo.

Diferencias entre la Liga MX y la MLS

Finalmente, James Rodríguez reconoció que hay pocas diferencias entre la MLS y la Liga MX, por lo que no cree que le cueste adaptarse.

"Vengo de una liga fuerte y física. Tuve la oportunidad de jugar contra varios equipos de la MLS en la Leagues Cup y son equipos duros, físicos. El fútbol es igual en todos lados y creo que cuando llegas a una casa nueva tienes que adaptarte a todas las reglas que hay y para eso estoy acá. Vengo a ser uno más", afirmó.