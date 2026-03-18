[Video] Barcelona aplastó a Newcastle: goleada 7-2 en Champions

Este miércoles 18 de marzo se llevaron a cabo los partidos restantes de los octavos de final en la presente edición de la UEFA Champions League, donde uno de los cruces fue protagonizado por Barcelona y Newcastle, serie que estaba 1-1 tras el empate firmado en suelo inglés.

Ahora, el equipo catalán jugaba en condición de local buscando remontar la serie, un objetivo que cumpliría a cabalidad luego de un primer tiempo parejo y complicado donde Barcelona logró una ventaja de 3-2.

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Un primer tiempo con dudas para el Barcelona

Al descanso del partido de vuelta de los octavos de final que se disputó en el Spotify Camp Nou, el conjunto español desperdició varias chances de anotar, pero terminó adelantándose en tres ocasiones gracias a Raphinha (1-0, min.6), Marc Bernal (2-1, min.18) y Lamine Yamal de penalti en el tiempo añadido (min.52+).

Por su parte, Anthony Elanga marcó doblete al minuto 15 y 28, goles que en su momento colocaban el partido en apuros al Barcelona y con altas expectativas para lo que sería el segundo tiempo, sin embargo, el equipo culé terminó demostrando su poder goleador.

Barcelona terminó aplastando al Newcastle

Los azulgranas pasaron de tener dudas durante muchos minutos del primer tiempo a fulminar al equipo inglés. Evidentemente el intervencionismo del técnico alemán se dejó ver, porque el equipo de Hansi Flick se recompuso en el inicio de la segunda parte y no dio ni una opción.

En el 4-2, Raphinha dejó solo a Fermín para que se buscara la vida ante el meta en el 52. En el 56, de nuevo Raphinha intervino para ponerle el balón en la cabeza a Lewandowski a la salida de un saque de esquina (5-2) y en el 61 fue Lamine quien le regalo el tanto al polaco (6-2).

La goleada la cerró Raphinha en el 72 (7-2), con su decimonoveno gol del curso. La mala noticia fue la lesión de Joan Garcia, el meta titular del Barça, que tuvo que ser sustituido en el minuto 82.

Los azulgranas ya están en cuartos de final y su rival saldrá del ganador de la serie que protagonizan Tottenham y el Atlético de Madrid, donde recordemos el equipo 'colchonero tiene ventaja por el triunfo 5-2 en el partido de ida.