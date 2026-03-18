Confirmada la sanción a Mackalister Silva y Rodrigo Contreras en Millonarios

Millonarios continúa siendo protagonista de la Liga Betplay al volver a ingresar de manera parcial dentro de los ocho mejores equipos tras derrotar en condición de local a Atlético Nacional en el marco de la fecha 12. Sin embargo, también se está robando todas las miradas al confirmarse la decisión que se tomó con las sanciones a Rodrigo Contreras y Mackalister Silva.

Dos de las principales figuras del equipo de Fabián Bustos sufrieron una sanción por parte de Dimayor y no pudieron celebrar plenamente el triunfo ante Atlético Nacional. Dimayor no se guardó nada y tomó drásticas decisiones para ambos futbolistas, con medidas que incluyen sanciones económicas y fecha de suspensión.

Esta fue la sanción que impuso Dimayor a Contreras y Mackalister

El cuadro 'embajador' regresó a la victoria en la fecha 12 cuando dejó en el camino a Atlético Nacional por un marcador de 3-0 en el Estadio El Campín, en donde los protagonistas fueron Rodrigo Contreras, Mateo García y Leonardo Castro.

Sin embargo, la celebración se vio manchada por situaciones previas a este partido que justamente no le permitieron a Mackalister Silva disputar este encuentro por una sanción de Dimayor. Además, Rodrigo Contreras, también se había visto afectado previamente por una medida de Dimayor que le fue impuesta por e duelo ante Cúcuta.

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'Macka' recibió la tarjeta roja en el duelo ante Boyacá Chicó que terminaron perdiendo 2-1 y que le costó una fecha de sanción, la cual cumplió con Atlético Nacional, y una multa de $350.180. Mientras que por el lado de Rodrigo Contreras, será sancionado por la celebración del gol que marcó en el encuentro disputado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín ante Cúcuta, cuando el futbolista decidió quitarse la camiseta, una acción que está sancionada por el reglamento disciplinario.

"Por esta razón el Comité Disciplinario de Campeonato procederá a dar aplicación a lo descrito en el artículo 69 del Código Disciplinario Único de la FCF e impondrá la multa única allí establecida correspondiente a diez (10) SMMLV, equivalente diez y siete millones quinientos nueve mil cincuenta pesos ($17.509.050)".

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Próximo partido de Rodrigo Contreras y Mackalister Silva Millonarios en la Liga Betplay

Millonarios, ahora instaurado dentro de los ocho mejores de la competencia, deberá revalidar su buen momento en el marco de la fecha 13 para irse consolidando con un lugar en la siguiente ronda. En esta jornada se medirá en condición de visitante ante Once Caldas, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Palogrande el sábado 21 de marzo sobre las 18:20 hora local.