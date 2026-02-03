James Rodríguez ya tendría equipo en la MLS: todo muy encaminado

El futuro de James Rodríguez para el 2026 parece tener rumbo fijo. Luego de varios rumores y especulaciones, el capitán de la Selección Colombia estaría muy cerca de firmar su vinculación con un equipo de la MLS, el cual sería el encargado de poner a punto al ‘10’ para lo que será la Copa del Mundo.

Durante las últimas horas, varios medios de Estados Unidos confirmaron que James Rodríguez tendría negociaciones avanzadas con un sorprenderte equipo de Estados Unidos, quien le ganaría la puja por fichar al capitán de la Selección Colombia.

James Rodríguez estaría cerca de firmar con Minnesota United FC

Según dio a conocer Tom Bogert, periodista del New York Times, James Rodríguez tendría todo muy adelantando su vinculación con Minnesota United FC para la presente temporada, sorprendiendo a todos los seguidores del colombiano, quienes se mostraban preocupados por el futuro del cucuteño.

“ÚLTIMA HORA: Minnesota United está en conversaciones para una sorprendente operación de gran éxito para fichar a la estrella colombiana James Rodríguez, según fuentes. Sería fácilmente la estrella más grande que haya jugado para los Loons”, aseguró el periodista.

Además, el periodista confirmó que se espera que la vinculación del colombiano con el cuadro estadounidense se realice en los próximos días, esto con el objetivo de que James pueda iniciar la pretemporada con todos sus compañeros y comenzar lo que será el primer juego del Minnesota United en el torneo local.

Cabe mencionar que desde un principio James Rodríguez dejó claro que su objetivo para el primer semestre del 2026 era jugar en la MLS para comenzar a preparar lo que será el Mundial, donde se espera que el cucuteño sea uno de los protagonistas de la Selección Colombia.

James Rodríguez habría rechazado oferta de Argentina

Durante los últimos días, se había mencionado que James Rodríguez tendría una propuesta de Platense de Argentina, pues así lo dio a conocer César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes de Sudamérica.

“Platense evalúa el ofrecimiento de James Rodríguez. El nombre del mediocampista colombiano fue acercado al Calamar y desde la directiva lo analizan seriamente como una opción”, afirmó.

Vale recordar que el último juego que disputó James Rodríguez oficialmente con su último club fue el 19 de noviembre del 2025.