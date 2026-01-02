James rompería récord en la MLS: millonario salario en Columbus Crew

La posible llegada deJames Rodríguez en la Major League Soccer se ha convertido en uno de los movimientos más comentados del mercado internacional.

Tras cerrar su etapa en el fútbol mexicano, el talentoso mediocampista estaría muy cerca de iniciar una nueva aventura en Estados Unidos con un contrato que lo pondría entre los mejor remunerados del torneo norteamericano.

La información conocida en los últimos días apunta a que el volante ofensivo negocia un vínculo cercano a los cinco millones de dólares anuales, cifra que lo convertiría automáticamente en el jugador mejor pagado de su eventual club y en uno de los nombres más destacados de toda la liga.

Más allá del impacto financiero, el movimiento refleja la vigencia de un futbolista que continúa siendo un referente del balompié sudamericano y un imán para patrocinadores, hinchas y audiencias.

En lo deportivo, la llegada de James supondría un salto de calidad para el proyecto que lo reciba. Su visión de juego, capacidad para filtrar pases y liderazgo dentro del campo siguen siendo atributos diferenciales.

Aunque su última campaña no fue la más brillante en términos colectivos, sus números individuales dejaron claro que todavía tiene fútbol para competir al más alto nivel.

El atractivo de la MLS no es menor. En los últimos años, el campeonato estadounidense ha logrado consolidarse como un destino competitivo, con infraestructura de primer nivel, estadios llenos y una estrategia clara de crecimiento.

Quizá el aspecto más relevante de esta decisión esté ligado a la Selección Colombia y al horizonte del Mundial 2026. Con la cita orbital cada vez más cerca, el mediocampista necesita continuidad, ritmo competitivo y un entorno que le permita llegar en plenitud física y mental.

El desafío, eso sí, no será menor. Adaptarse a un nuevo estilo, asumir el peso de ser la gran figura y responder a las expectativas económicas y deportivas, exigirá compromiso y profesionalismo.

James arribaría al fútbol estadounidense con mucho más que un contrato millonario. Es una oportunidad para redefinir su presente, potenciar su legado y consolidarse como uno de los grandes referentes latinoamericanos en una liga en plena expansión.