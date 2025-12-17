James y Lorenzo dieron sorpresas: sus votos en el The Best 2025 de la FIFA





La reciente publicación de los votos en los Premios The Best de la FIFA volvió a encender el debate futbolero y puso el foco en las decisiones tomadas por dos referentes del balompié colombiano: James Rodríguez, capitán de la Selección, y Néstor Lorenzo, actual seleccionador nacional. Más allá de los resultados finales, las elecciones de ambos revelan miradas distintas sobre el presente del fútbol internacional, marcadas por trayectorias personales, afinidades profesionales y una lectura particular del rendimiento reciente de las grandes figuras.

El sistema de votación establecido por la FIFA asigna cinco puntos al primer lugar, tres al segundo y uno al tercero, buscando equilibrar la opinión de capitanes, entrenadores, periodistas y aficionados. Este formato, aunque democrático, deja margen a la interpretación subjetiva, un aspecto que quedó reflejado en los criterios utilizados por los representantes colombianos. Sus elecciones no solo sumaron al conteo global, sino que también ofrecieron una radiografía interesante del pulso actual del deporte rey.

Desde su rol de líder dentro del campo, James Rodríguez optó por un enfoque donde el impacto individual y la temporada en clubes de élite tuvieron un peso determinante. El volante cucuteño ubicó en lo más alto de su lista a Vinícius Jr., destacando su explosión definitiva como figura del Real Madrid y su influencia constante en partidos decisivos. En el segundo escalón apareció Dani Carvajal, lateral con quien compartió vestuario en la capital española, mientras que el tercer lugar fue para Jude Bellingham, uno de los nombres propios del fútbol europeo en la última campaña.

En la elección de mejor guardameta, el capitán colombiano volvió a mirar hacia Madrid y apostó por Andriy Lunin, resaltando su rendimiento en momentos clave. Detrás quedaron Emiliano Martínez y Unai Simón, ambos habituales protagonistas en grandes torneos. Para el apartado de entrenadores, James se inclinó por Carlo Ancelotti, seguido de Xabi Alonso y Lionel Scaloni, una terna que mezcla experiencia, innovación y éxito reciente.

La postura de Néstor Lorenzo, en cambio, mostró un matiz distinto. Desde el banco técnico, el argentino priorizó la regularidad competitiva y el peso histórico de ciertas figuras. Para él, el mejor jugador del periodo fue Lionel Messi, quien continúa marcando diferencias incluso en la etapa final de su carrera. Su podio lo completaron Bellingham y Vinícius, reflejando un equilibrio entre legado y presente. En la votación de arqueros, Lorenzo colocó en primer lugar a Martínez, seguido por Ederson y Simón, una elección que premia la seguridad y el liderazgo bajo los tres palos.

Cuando llegó el turno de escoger al mejor director técnico, el seleccionador colombiano respaldó a Scaloni, artífice de una era dorada para Argentina, mientras que Ancelotti y Xabi Alonso cerraron su lista. Estas decisiones dejan ver un criterio más estratégico, enfocado en procesos colectivos y en la capacidad de gestión de vestuarios de alto nivel.

La revelación de estos votos generó conversación entre aficionados y analistas, no tanto por las diferencias, sino por lo que representan. En el caso de James, pesa la experiencia personal y el vínculo con entrenadores y compañeros que marcaron su carrera. Para Lorenzo, la balanza se inclina hacia la consistencia competitiva y los logros sostenidos en el tiempo. Ninguna mirada es excluyente; ambas enriquecen el debate.

En un fútbol cada vez más global y exigente, donde conviven estrellas emergentes y leyendas consagradas, las elecciones de Colombia en The Best aportan matices y confirman que el análisis del rendimiento va más allá de los números. Al final, estos votos no solo eligen ganadores, también cuentan historias, reflejan trayectorias y mantienen viva la conversación que tanto apasiona a los seguidores del deporte más popular del planeta.