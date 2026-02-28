James Rodríguez no debutó: Minnesota ganó en la fecha 2 de la MLS

El futbolista colombiano James David Rodríguez no debutó este sábado 28 de febrero con el Minnesota United en la que fue su primera convocatoria oficial de la temporada 2026 en la MLS.

James fue confirmado en el grupo de jugadores disponibles por el director técnico Cameron Knowles para el compromiso que terminaron ganando 1-0 los Loons sobre Football Club Cincinnati.

A pesar de la expectativa generada en la previa del partido, el mediocampista colombiano permaneció en el banco de suplentes y no fue considerado por Knowles.

Lea también Minnesota tomó polémica decisión con James en su debut en la MLS

James fue uno de los jugadores más aclamados por la afición antes del pitazo inicial y en las dos oportunidades en las que se levantó del banquillo para realizar trabajos precompetitivos, pero no fue enviado al terreno de juego.

Minnesota ganó su primer partido de la temporada

Con anotación de Kelvin Yeboah en el minuto 66, el Minnesota United ganó su primer partido de la temporada 2026 de la MLS.

Los 'loons' habían debutado con un empate en condición de visita 2-2 frente al Austin FC.

Con este resultado, Minnesota está parcialmente en la primera posición de la conferencia Oeste con cuatro unidades.

Lea también Cambios en el calendario de James Rodríguez y el Minnesota en la MLS

Próximo partido del Minnesota y James Rodríguez

El Minnesota United volverá a jugar en la temporada 2026 de la MLS el sábado 7 de marzo enfrentando en condición de visita a Nashville Sc a partir de las 8:30 de la noche, horario colombiano, en duelo válido por la tercera semana.

Se espera que James David Rodríguez pueda sumar sus primeros minutos con los 'loons', teniendo en cuenta que contará con más unidades de trabajo con el resto de sus compañeros.