Minnesota tomó polémica decisión con James en su debut en la MLS

El colombiano James Rodríguez partirá este sábado desde el banquillo en el encuentro entre su nuevo equipo, el Minnesota United, y el FC Cincinnati, que puede suponer su debut en la MLS.

El mediocampista ofensivo se perdió el primer partido oficial de la temporada, que se saldó con un empate en el campo del Austin, porque el jugador no contaba con suficientes entrenamientos y se cree también que la idea es que debute de local ante su nueva afición del Minnesota United.

James Rodríguez inicia su camino en el Minnesota United como suplente

Pese a que el jugador se unió al Minnesota United desde el pasado 6 de febrero, el capitán de la Selección Colombia no inicia de titular este partido de la liga estadounidense, una situación que para muchos es extraña, pues un fichaje de esta trascendencia en la MLS suponía su protagonismo desde el minuto 1 de los partidos.

James entonces tendrá que esperar la decisión del técnico Cameron Knowles para saber si tiene minutos en el segundo tiempo del partido, una suplencia que incluso había comentado el entrenador previo a este compromiso, asegurando que analizará el estado físico del colombiano y también si su aporte es más efectivo rematando o iniciando los partidos.

Así llegó James al Minnesota United

A sus 34 años, Rodríguez encontró su nuevo hogar en la fría Minnesota tras abandonar la disciplina del León mexicano el pasado noviembre. Su contrato se extiende hasta junio, justo antes del inicio del Mundial 2026, aunque el club tiene una opción para ampliarlo hasta el final de la temporada.

En la presentación con su nuevo equipo, el exjugador de Real Madrid y Bayern Munich, entre otros, se mostró agradecido con el Minnesota United por la confianza depositada en él, ya que le permitirá prepararse para el Mundial.

El Minnesota United alcanzó las semifinales de Conferencia el año pasado después de finalizar en cuarta posición en el Oeste durante la fase regular.

