¿James Rodríguez entrenará con Nacional? Esto es lo que se sabe

James Rodríguez sigue a la espera de definir su futuro, a pocos días de finalizar enero. El número 10 de la Selección Colombia es agente libre, a la espera de definir cuál será su futuro. Los rumores del mercado de fichajes continúan, pues cualquier equipo desearía tenerlo en sus filas.

Recientemente, en Deportes RCN se dio a conocer que su destino sería la MLS. Sin embargo, James Rodríguez y su entorno, no se toman ninguna oferta a la ligera: el objetivo es analizar, tomar la mejor decisión, pensando en lo que será la disputa de la Copa del Mundo de la FIFA, con la Selección Colombia.

Además, esos rumores han llegado al punto de relacionarlo con clubes del fútbol colombiano. De hecho, a James Rodríguez lo han vinculado con Millonarios y Atlético Nacional, siendo el primero uno de los más sonados, ante las declaraciones del entorno azul.

En el caso del cuadro verdolaga, fue apenas un rumor. De acuerdo con información dl periódico El Colombiano, se hablaba de algunas versiones, que vinculaban a James Rodríguez a Atlético Nacional, las cuales fueron desmentidas por el diario.

James Rodríguez se encuentra sin equipo, realizando su acondicionamiento físico por aparte. Sumado a esto, el rumor se escaló al punto de mencionar que, entrenaría en la sede de Guarne, mientras llega a un acuerdo con algún equipo.

Desmienten los rumores de James Rodríguez con Atlético Nacional

Desde la oficina de comunicaciones de Atlético Nacional desmintieron cualquier rumor que vinculaba al número 10 con el verde “A hoy, es totalmente falso que James Rodríguez haya solicitado a la institución poder entrenar en Guarne”.

Otros motivos de Atlético Nacional para no contemplar el fichaje de James Rodríguez

La información que llega desde el diario El Colombiano es más que clara, no contemplan la llegada de James Rodríguez. Esto, se debe al costo que representaría para el cuadro verdolaga, sumándole que en esa posición hay nombres como Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo, uno de los talentos jóvenes de Atlético Nacional y José Bauzá.