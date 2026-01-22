Atlético Nacionalcomenzó la temporada 2026 con una contundente victoria al golear en condición de local 4-0 a Boyacá Chicó en el estadio Atanasio Girardot.
El resultado en la jornada inaugural ratifica al conjunto antioqueño como uno de los candidatos al título del semestre debido a la fuerte nómina a la que se le sumaron elementos como Milton Casco, Nicolás Rodríguez, Kevin Cataño y Eduard Bello.
Sin embargo, Atlético Nacional tendría un problema para las próximas tres jornadas de Liga BetPlay, ya que, según el calendario, deberá jugar cuatro partidos en 10 días.
Y es que el conjunto 'verdolaga' tiene programado para este lunes 26 de enero el duelo contra Jaguares por la fecha 2. Seguidamente, los dirigidos por Diego Arias se medirán con Junior el viernes 30 de enero.
Posteriormente, Nacional chocará con Inter Miami en compromiso amistoso establecido para el sábado 31 de enero y la maratón de partidos terminaría el miércoles 4 de febrero ante América de Cali.
Nacional jugará cuatro partidos en 10 días
Fecha 2
Nacional Vs Jaguares
Lunes 26 de enero
8:00 P.M.
Fecha 3
Junior vs Atlético Nacional
Viernes 30 de enero
Hora: 8:00 PM
Amistoso
Nacional Vs Inter Miami
Sábado 31 de enero
5:00 P.M.
Fecha 4
Nacional vs América
Miércoles 4 de febrero
Hora: 8:00 P.M.
Nacional Vs Jaguares se aplazaría
A pesar de la programación de la Dimayor, este jueves 22 de enero se dio a conocer que el partido entre Atlético Nacional contra Jaguares de Córdoba por la fecha 2 de la Liga BetPlay sería aplazado.
La decisión se tomaría teniendo en cuenta los conciertos de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot, que se desarrollarán el viernes 23, el sábado 24 y el domingo 5 de enero.
A pesar de que habría un día de diferencia entre el último concierto y el inicio del partido, el desmontaje de la tarima y demás detalles impediría que se pudiera desarrollar el partido.