James Rodríguez en la MLS ¿Está entre los más valiosos?

La novela del arranque del 2026, en el entorno de la Selección Colombia y con miras a la Copa del Mundo llegó a su fin. James Rodríguez fue presentado hoy como nuevo jugador del Minnesota United. Muchos rumores llegaron entorno al futuro del 10, pues los días pasaban y el tema principal, la preparación para el Mundial, empezaba a acosar en la opinión pública.

El 10 de la Selección Colombia se tomó el tiempo, llegó a un acuerdo por 6 meses para jugar en el Minnesota United. Los rumores lo posicionaron en equipos del fútbol argentino, en clubes como Platense, Estudiantes, Banfield. Adicionalmente, a James Rodríguez lo vincularon hasta con Millonarios.

Los rumores de su llegada a la Liga BetPlay fueron desmentidos. En la presentación de James Rodríguez, como nuevo jugador del Minnesota United, descartó todo acercamiento, dejando todo en que fueron solo rumores, pese a la insistencia de una supuesta conversación con Falcao.

James Rodríguez, nuevo jugador del Minnesota United

James Rodríguez dejó el León de México, disputando su último juego a nivel profesional desde noviembre. A partir de ese momento, los rumores empezaron y ahora, el colombiano llega a un equipo que fue confirmado como franquicia de la MLS desde el 2015.

Los Estados Unidos, sede de la Copa del Mundo de 2026, será el lugar donde James Rodríguez se alistará para disputar el Mundial con la Selección Colombia, con el deseo de llegar en el mejor estado de forma.

La MLS se ha caracterizado por tener a jugadores de calidad mundial, pese a ser considerada una liga para jugadores cercanos al retiro. Sin embargo, el crecimiento del ‘soccer’ es evidente.

Esto, se refleja en el valor de sus jugadores en el mercado de transferencias. Pese a la llegada de James Rodríguez al Minnesota United, no aparece entre los futbolistas más valiosos del mercado.

James Rodríguez no está entre los jugadores más valiosos de la MLS

De acuerdo con información de Transfermarkt, James Rodríguez tiene un valor en el mercado de 2 millones de euros, dejando atrás su valor récord de 80 millones de euros, en 2015, cuando pertenecía al Real Madrid.

De hecho, el top 5 está compuesto por Riqui Puig (18 millones de euros), de Los Ángeles Galaxy, seguido de Heung-Min-Son (17 millones de euros), de Los Ángeles FC. Evander, del Cincinnati FC, con un precio de 16 millones de euros. Emmanuel Late Lath, con 15 millones de euros, del Atlanta United. El quinto lugar es para Anders Dreyer, del San Diego FC, con 15 millones de euros.