James Rodríguez tendría un inesperado destino: revelan nuevo club interesado

El futuro deportivo de James Rodríguez podría dar un giro inesperado en este mercado de fichajes, luego de que en las últimas horas surgiera una versión que lo ubica en un destino que no estaba en el radar de muchos.

Según informó el periodista Jotas Mantilla en el programa La FM Más Fútbol de este lunes 12 de enero, el volante colombiano sí jugaría en la MLS, pero no en Orlando City, club con el que había sido relacionado anteriormente.

Equipo de la MLS interesado en James

La nueva versión apunta a que James Rodríguez estaría cerca de convertirse en nuevo jugador del Austin FC, equipo que milita en la Major League Soccer de los Estados Unidos.

De concretarse la operación, el cucuteño tendría la posibilidad de competir en el balompié estadounidense como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026, en un contexto de menor presión mediática y mayor continuidad.

Austin, el club que pretende a James

Austin Football Club hace parte de la Conferencia Oeste de la MLS y es una de las franquicias más jóvenes del torneo, con un proyecto aún en consolidación dentro del balompié norteamericano.

El club fue fundado el 12 de octubre de 2018, por lo que cuenta con poca historia, pero ha logrado posicionarse rápidamente como un equipo competitivo y con una afición creciente en el estado de Texas.

Actualmente, Austin FC no cuenta con grandes figuras internacionales, por lo que la llegada de James Rodríguez lo convertiría automáticamente en el principal referente deportivo y mediático del equipo.

Colombianos en el Austin FC

Además, el colombiano compartiría plantel con su compatriota Jáder Obrian, extremo que ya hace parte del club y que podría convertirse en un socio importante en el frente de ataque.

En los próximos días se espera que haya mayor claridad sobre esta posible negociación, recordando que James Rodríguez se encuentra como agente libre tras finalizar su vínculo contractual con León de México.