James Rodríguez rechazó jugosa oferta en el fútbol sudamericano

El futuro de James Rodríguez sigue siendo una incógnita para todos los seguidores de la Selección Colombia, lo que ha generado una fuerte preocupación entre los aficionados de la tricolor, teniendo en cuenta que es cada vez menos el tiempo para comenzar a preparar la Copa del Mundo del 2026.

Durante los últimos días, el nombre de James Rodríguez se ha visto vinculado con varios equipos nacionales e internacionales, que han intentado seducir al ‘10’ de la Selección Colombia, quien hasta el momento tendría como objetivo jugar en el fútbol de la MLS, donde al parecer tendría una muy buena oferta.

James Rodríguez rechazó oferta de Ecuador

Uno de los países que intentó tener a James Rodríguez es Ecuador, pues según dio a conocer César Augusto Londoño, periodista deportivo, el cucuteño le dijo “no” a una propuesta del vecino país, la cual era seductora económicamente, pero no convenció al jugador y su entorno.

“James Rodríguez le dijo NO a una oferta de Ecuador de US 3 millones, ayer. Entrena en Medellín con su preparador Daniel Acosta y analiza las posibilidades con la MLS. Millonarios dijo: “Si a James le interesa, estamos listos”. James siente que no está preparado para regresar y busca un equipo que le dé competencia, buen manejo de cargas y estilo de vida”, aseguró el periodista en mención.

Además, Deportes RCN pudo confirmar que, durante las últimas semanas, James recibió ofertas de dos equipos grandes de Argentina y en Brasil. Sin embargo, el volante decidió desistir de ellas, dejando que su futuro sea incierto y que se sigan generando rumores sobre lo que será su equipo en el 2026.

James Rodríguez tiene su mirada puesta en la MLS

Tras los rumores que vinculan a James Rodríguez con varios equipos, Deportes RCN pudo conocer que en la actualidad el cucuteño tendría todo muy adelantado para jugar en la MLS en el primer semestre del 2026, esto como objetivo de ir preparando el Mundial.

Cabe mencionar que la liga de la MLS iniciaría el próximo 21 de febrero, por lo que en el entorno de James Rodríguez no habría preocupación, pues la mayoría de los equipos estarían próximos a iniciar pretemporada y James podría estar con su nuevo club preparando lo que será su temporada.