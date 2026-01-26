James Rodríguez todavía puede llegar a la MLS: dato lo beneficia

El futuro de James David Rodríguez sigue generando preocupación en los aficionados de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que aún no define el equipo en el que disputará la temporada 2026.

A pocos meses para la Copa del Mundo, el capitán del equipo nacional se mantiene entrenando individualmente y no se suma a los trabajos de ninguna institución.

James Rodríguez y el dato que lo beneficia

Este lunes 26 de enero se dio a conocer que James Rodríguez tendría sobre la mesa una oferta de Millonarios con todas las condiciones solicitadas y solo faltaría que el jugador se decidiera.

Sin embargo, en La FM Más Fútbol se aclaró que el mediocampista se mantiene firme en su intención de no jugar en el Fútbol Profesional Colombiano y está a la espera de definir su nuevo club en el exterior.

En medio de la coyuntura por el supuesto interés de Millonarios, el entorno de James está tranquilo, ya que el mercado de fichajes en la MLS, liga a la que llegaría para la temporada 2026, recién comenzó este lunes 26 de enero.

Y es que según el reglamento de la MLS, los 30 equipos de la liga de fútbol de Estados Unidos podrán inscribir jugadores hasta próximo 26 de marzo.

¿James preocupa a la Selección Colombia?

A pesar de no definir su equipo para la temporada 2026, James Rodríguez no habría despertado preocupación en la Selección Colombia.

Y es que aunque el anuncio de su nuevo club no se hace, en el entorno de equipo nacional confían en que James se sume a un equipo y retome la competencia en próximos días.

La idea sería que James llegue en la mejor condición física y deportiva para la Copa del Mundo.