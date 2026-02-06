José Enamorado reveló las ofertas que tuvo antes de llegar a Gremio

A lo largo del 2025, José David Enamorado fue uno de los mejores jugadores de todo el año. Firmó un gran papel en la Liga BetPlay 2025-II siendo determinante en la final del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) ante el Deportes Tolima. El extremo atlanticense marcó dos goles en la ida en Barranquilla y luego en Ibagué marcó el definitivo tanto para celebrar la estrella.

Con el desempeño que dejó en el 2025, y con el premio del mejor gol del año, José Enamorado se despidió del Junior de Barranquilla en busca de una experiencia en el exterior después de haber jugado en Orsomarso, Deportivo Cali, Real Cartagena y Santa Fe.

Gracias a su nivel que dio de qué hablar, José Enamorado tuvo varias posibilidades de jugar en el exterior y llegó la opción del Gremio de Porto Alegre que se confirmó para este 2026. Se habló de River Plate, pero la del Brasileirao fue la que más gustó. Sin embargo, en Despierta Win, el extremo reveló qué otras propuestas hubo.

LAS OFERTAS ANTES DE RECALAR EN GREMIO DE PORTO ALEGRE

El extremo que ya debutó en el fútbol brasileño tuvo otras posibilidades en el mercado de fichajes. La de Gremio no iba a ser la única, después de quedar campeón en Colombia y de marcar golazos que han dado de qué hablar en el exterior.

Adaptándose en el fútbol brasileño, al idioma, a la cultura y a la comida, el oriundo de Soledad, Atlántico espera generar impacto en Gremio. Su experiencia en Junior le permitió tener propuestas de todo el mundo. José Enamorado, que vive feliz esta experiencia admitió que, “nosotros tuvimos varios acercamientos de Rusia, de Holanda, equipos de Brasil que estaban interesados en contar conmigo. Se habló algo por Argentina”.

Sin embargo, reveló que la mejor opción siempre fue Gremio de Porto Alegre, “cuando se da la oportunidad de Gremio, las facilidades que nos brindaban y las garantías que quería Junior y que yo quería se acercaba mucho más las condiciones acá. No es una decisión que depende solo de mí, sino que el club debe estar conformes las dos partes con las condiciones que se van a hacer”.

Una de esas posibilidades fue de River Plate. El cuadro riverplatense sonó fuertemente para fichar al extremo soledeño, pero en medio de los rumores, los argentinos rechazaron esa opción. Ahí llegó la oportunidad de Gremio que se consolidó y que ya es una realidad.