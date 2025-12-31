James Rodríguez más cerca de ser nuevo jugador del Columbus Crew

James Rodríguez podría ser una de las grandes novedades del mercado de fichajes en Estados Unidos. El colombiano, que terminó su contrato con León, está en busca de equipo y podría dar una sorpresa inesperada para los aficionados.

Para el jugador de la Selección Colombia, el inicio de la temporada 2026 es clave. Su idea de llegar en buen ritmo de cara a la Copa del Mundo, lo obliga a encontrar equipo lo antes posible. Por ello, durante las últimas horas desde México ya se habla de lo que sería el futuro del cucuteño.

Los rumores sobre el futuro del capitán del combinado cafetero han empezado a sonar fuertemente. Aunque inicialmente se hablaba de que Jamesse mudaría al D.F. para jugar con Pumas o Cruz Azul, lo cierto es que dichas posibilidades quedaron descartadas. Así mismo, la chance de llegar a la MLS, se ha calentado en los últimos días.

Sin embargo, desde Estados Unidos ya se habla de que el volante colombiano podría tener una nueva historia en Columbus Crew. Según las versiones de periodistas y medios partidarios del club norteamericano, pondría sus ojos en el 10 cafetero.

Todo apunta a que el número 10 podría partir rumbo a los Estados Unidos, pese a los rumores que hablaban de una posible renovación con Leónpara la temporada 2026.

Aunque desde el entorno de James Rodríguez no se ha revelado que pasará con su futuro, la idea es que el colombiano pueda tener continuidad pensando en el reto de la Copa del Mundo con la Selección Colombia. Por ello, la posibilidad de llegar a la liga estadounidense encajaría en los planes.

Se espera que en los próximos días, el volante puedan llegar a un acuerdo para firmar con el equipo de Ohio. La idea de Columbus es lograr el fichaje ante el interés de otros clubes como Orlando City.

Por ahora, Jamespermanece en Colombia disfrutando de las vacaciones con su familia. Pasadas las festividades de fin de año, el mediocampista definirá su futuro para iniciar la pretemporada con su nuevo equipo.