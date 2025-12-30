James Rodríguez dejó huella en cada club por el que pasó, pero su explosión en el Porto marcó el inicio de una carrera que lo llevó a la élite del fútbol mundial. Su talento nunca pasó desapercibido y con el paso de los años, antiguos compañeros siguen recordando con admiración lo que el colombiano mostraba en cada entrenamiento y partido.

Esta vez fue Maicon Pereira Roque, defensor brasileño que compartió vestuario con James entre 2011 y 2013, quien habló de aquellos primeros años del 10 en Portugal y la manera en la que empezó a convertirse en una estrella.

“Era como un jugador de PlayStation”

En una charla en CharlaPodcast, Maicon describió la calidad técnica de James con una comparación que se volvió viral. “James es curioso, solíamos llamarlo el jugador de PlayStation, su pequeño toque era como una PlayStation”, afirmó el brasileño, destacando la facilidad con la que el colombiano hacía ver el fútbol.

El exdefensor también recordó el proceso que tuvo el volante en sus primeros meses en el Porto, cuando apenas entrenaba y no tenía continuidad. Sin embargo, todo cambió cuando empezó a jugar con regularidad. “Pasó seis meses solo entrenando, el cuerpo técnico lo fue preparando. Después de que empezó a jugar, amigo mío, para frenarlo puff…”, relató, dejando claro que, una vez tomó ritmo, fue prácticamente imparable.

Confianza total en su talento

Maicon confirmó una idea que siempre ha rodeado a James Rodríguez, cuando tiene el balón, el equipo juega mejor. Según el brasileño, en el Porto llegó un punto en el que la consigna era sencilla. “No necesitas retroceder, no necesitas correr ni cansarte marcando. Dale el balón, él lo resolverá”, recordó.

Ese rol de líder con la pelota fue clave en un Porto que dominó Portugal y Europa, confiando en la creatividad del colombiano para marcar diferencias en los momentos decisivos.

Los recuerdos de Maicon no solo reafirman el talento de James Rodríguez, sino que retratan el impacto que tuvo en uno de los equipos más fuertes de su época. Años después, el volante colombiano sigue siendo recordado como ese “jugador de PlayStation” capaz de cambiar partidos con un solo toque, una etiqueta que resume su calidad y su legado en el fútbol europeo.