James tiene inesperado pretendiente; se cocina fichaje 'bomba'

Ya faltan pocos días para que acabe el 2025 y el futuro de James Rodríguez todavía sigue sin concretarse, el capitán de la Selección Colombia no renovó su contrato con el Club León y desde entonces no se sabe cuál será su futuro en el fútbol.

El volante de 34 años ha sido relacionado con varios equipos para continuar su carrera, pues ha llegado información de su arribo al Orlando City, un posible retorno a Sao Paulo de Brasil y también de clubes mexicanos interesados en su fichaje, tales como Rayados de Monterrey, Tigres y Pachuca.

James Rodríguez tiene nuevo pretendiente en la MLS

El exjugador de clubes como Porto, Real Madrid y Bayern Múnich debe moverse pronto y de manera inteligente en este mercado de fichajes, pues necesita lograr una buena regularidad en su nuevo equipo para llegar de la mejor forma al Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Pues bien, en las últimas horas apareció un nuevo equipo que hasta el momento no había estado en la órbita de los medios de comunicación, se trata del Columbus Crew de la MLS, conjunto que supo tener a Juan Camilo ‘Cucho’ Hernándezcomo su gran figura goleadora antes de su partida al Real Betis.

¿Cuánto tendría que pagar Columbus por el fichaje de James Rodríguez?

El reporte del interés del equipo estadounidense, que según reportes podría avanzar significativamente antes de que acabe este año, aparece en un momento de alta incertidumbre para el futuro del colombiano, pues hace poco se había desmentido la millonaria oferta del Sao Paulo, que por el momento no contempla el regreso de James, sino que busca priorizar la economía del club.

Y es que para tener a James Rodríguez se necesita una gran solvencia económica, esto pese a que el jugador está como agente libre tras su salida del Club León, pues en aquel conjunto mexicano percibía un pago anual de 5 millones de dólares, quiere decir, unos 450 millones de pesos colombianos a la semana.