James Rodríguez solo tiene un destino en la mira ¿Dónde jugará?

El año nuevo llegó con la cuenta regresiva, para lo que será la Copa del Mundo de la FIFA. El entorno de la Selección Colombia se alista para lo que será una nueva edición del certamen, con toda la ilusión de hacer una gran campaña, luego de lo hecho bajo el mando de Néstor Lorenzo.

Uno de los artífices de esa clasificación, fue James Rodríguez, quien demostró que para la Selección Colombia está más que disponible. La ilusión del capitán es disputar, de la mejor forma, el Mundial del 2026, pues sería el último de su carrera.

Desde su salida de León de México, se ha especulado sobre cuál será su próximo equipo. Los medios internacionales han empezado con los rumores, posicionándolo en el fútbol europeo y norteamericano. Adicionalmente, algunas personas lo han acercado incluso, al entorno del fútbol profesional colombiano.

Cabe destacar que hace algunas semanas, se habló del interés de Millonarios, donde hubo consultas. Sin embargo, no prosperaron las negociaciones. Pese a todas las especulaciones, hay alguna claridad al respecto.

¿Dónde jugará James Rodríguez en el 2026?

Sumado a todos los rumores, a James Rodríguez lo habían relacionado con clubes de Estados Unidos. Pese a esto, uno de los equipos con el que lo relacionaron fue Austin FC. Sin embargo, la prensa de este país descartó tal información, que no estaban interesados en James Rodríguez.

Deportes RCN pudo conocer que, por el momento, no hay afán en el entorno de James Rodríguez para definir cuál será su próximo destino. Adicionalmente, la MLS sería el camino indicado para el número 10, continuando su carrera allí, pensando en lo que será la Copa del Mundo del 2026.

James Rodríguez no disputa un partido oficial desde el 19 de noviembre del 2025, cuando jugó en el amistoso de la Selección Colombia ante Australia. En el caso de León de México, fue el 9 de noviembre, disputando 85 minutos, aportando una asistencia en la derrota vs. León.

Los números de James Rodríguez en León de México

James Rodríguez disputó un total de 34 partidos con León de México, aportando 9 asistencias y 5 goles.