Santa Fe golpeó al Junior en Superliga: quinto título de cinco posibles

Independiente Santa Fe y Junior afrontaban la segunda final de la Superliga BetPlay en un escenario estelar con el público cardenal que acompañó a la institución en busca de su quinto título de esta competencia. Nunca han perdido este trofeo y esta tampoco fue la excepción.

Vea también: [Video] Cali no para de anunciar fichajes; contrataron un nuevo extremo

La mano de Pablo Repetto se está viendo partido a partido con la presión alta que ofrece Santa Fe, especialmente contra un Junior que suma pocas semanas de entrenamientos y eso se ha notado. El mediocampo conformado por Ewil Murillo, Daniel Torres y Yilmar Velásquez se impuso ante los intentos de salida del Junior.

VICTORIA CÓMODA DE SANTA FE DESDE LA PRIMERA PARTE

Desde los primeros minutos se estaba viendo un partido de mucha presión de Santa Fe, tanto así que, por una barrida de Daniel Torres en salida del Junior, el volante se ganó una tarjeta amarilla con la que tuvo que lidiar todo el juego. Esa táctica dio frutos en el cuadro cardenal.

A los cinco minutos, esa presión alta fue vital para que Ewil Murillo ganara un balón ante Juan David Ríos, Hugo Rodallega jugó con Yilmar Velásquez que asistió a Murillo. El volante entró al área y sacó un disparo al fondo para desempatar la serie y el partido en Bogotá.

Los errores de Junior fueron tendencia. Jermein Peña despejó un balón que tomó Daniel Torres para Hugo Rodallega. El goleador se giró y de media vuelta sacó un remate por encima del larguero que pasó muy cerca del pórtico de Mauro Silveira. Posteriormente, la visita pudo salir de su propio campo instalándose cerca de Andrés Mosquera Marmolejo.

Le puede interesar: [VIDEO] Rodallega ‘manda a cerrar’ El Campín: golazo de tiro libre acerca al título

De hecho, Yeison Suárez fue el primero en crear peligro con un disparo raso que exigió a Andrés Mosquera Marmolejo despejando la pelota. El rebote lo tomó afuera del área Edwin Herrera que disparó y de nueva cuenta salvó el golero antioqueño. Santa Fe contragolpeó con Luis Ángel Palacios y un latigazo a ras que atajó Mauro Silveira.

Cuando ya se acababa el primer tiempo, Santa Fe puso el segundo en el marcador y el tercero en el global con un tiro libre de costado con Hugo Rodallega. Su cobro fue un misil que Mauro Silveira no pudo atajar. Christian Mafla fue vital para dejar pasar la pelota y distraer al golero uruguayo.

JUNIOR ATACÓ, PERO NO EVITÓ LA VICTORIA CARDENAL

En el segundo tiempo, Junior movió el banquillo con los ingresos de Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios por Juan David Ríos y de Edwin Herrera. Las posibilidades fueron del cuadro visitante con un balón a Joel Canchimbo que llegó a línea de fondo, evitó que saliera la pelota y sacó un infernal remate al palo de Andrés Mosquera Marmolejo que salvó.

Sobre los 54 minutos, Santa Fe despertó de los embates del Junior con un centro de Luis Ángel Palacios para Hugo Rodallega que cabeceó. Mauro Silveira dejó rebote, Hugo intentó rematar y no pudo. Omar Fernández Frasica empujó la pelota al fondo, pero el gol fue invalidado por un fuera de lugar milimétrico.

A la desesperada, Junior llegó al arco de Santa Fe con centros y con balones al área. Infortunadamente para los atlanticenses, Jannenson Sarmiento no contó con la suerte deseada con fallos en los controles y con disparos que no vieron portería alguna.

Lea también: [Video] Nahuel Bustos marcó golazo y culminó triunfo de Santa Fe en la Superliga

Santa Fe pudo poner el tercero y liquidar el partido con un disparo de Hugo Rodallega en un tiro libre más frontal que atajó Mauro Silveira al córner.

En la última jugada, una acción colectiva entre Nahuel Bustos y Alexis Zapata que acabó con la definición del argentino que suma su primer tanto en el cuadro cardenal. No hubo mucho tiempo para más en el encuentro. Los cardenales se quedaron con el primer título del año y Pablo Repetto celebró recién llegado.

Con esa Superliga, Santa Fe es el rey de este torneo con cinco títulos de cinco posibles. Nunca ha perdido una definición entre campeones y supera a Atlético Nacional que se queda con cuatro. Junior tiene dos y ha perdido ya tres ediciones.