James Rodríguez sufrió una nueva decepción con Minnesota United tras la eliminación en los octavos de final de la US Open Cup, luego de caer 4-2 frente a San Jose Earthquakes en un partido en el que el colombiano volvió a tener participación limitada.

James Rodríguez volvió a sumar minutos: Atento Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

James Rodríguez volvió a tener minutos con Minnesota United en una nueva jornada del fútbol estadounidense. El volante colombiano ingresó al minuto 77 del compromiso, reemplazando al defensor Nectarios Triantis en una modificación ofensiva del equipo visitante.

Con su entrada, el conjunto buscó mayor creatividad y manejo de balón en la recta final del encuentro. El mediocampista cafetero sigue sumando participación y continúa ganando ritmo competitivo en su nueva etapa en la MLS.

El volante cafetero ingresó en la recta final del compromiso y apenas disputó 14 minutos, un tiempo insuficiente para cambiar el rumbo de un equipo que sigue sin encontrar regularidad. Minnesota mostró fragilidad defensiva y no logró reaccionar ante la contundencia del rival, despidiéndose prematuramente del torneo.

James se ilusiona con el Mundial

Al término del partido pasado contra LAFC, James dejó un mensaje que ilusiona a los hinchas de la Selección Colombia con respecto al nivel en el que llegaría a la Copa del Mundo.

"Voy a llegar bien, voy a llegar de muy buena manera, todavía falta un mes y estoy entrenando bien. Al máximo me entreno a full, siempre lo he hecho y lo que me toque jugar va a servir", dijo James en diálogo con la prensa.

Próximos partidos de James Rodríguez con el Minnesota United

James Rodríguez ya conoce los próximos retos que tendrá con Minnesota United en la MLS, compromisos clave para seguir sumando minutos y consolidarse en el equipo estadounidense.

El primer desafío será este sábado 2 de mayo, cuando Minnesota visite a Columbus Crew desde las 6:30 p.m., en un duelo exigente ante uno de los clubes más competitivos de la liga. Será una nueva oportunidad para que el colombiano gane protagonismo.

Posteriormente, el conjunto de James volverá a casa para enfrentar a Austin FC el domingo 10 de mayo a las 6:00 p.m.