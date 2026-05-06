James Rodríguez deslumbra con su compromiso en el Minnesota: “Ama el fútbol”

Para nadie es un secreto que la actualidad de James Rodríguez no ha sido lo que todos esperamos, teniendo en cuenta la poca continuidad que ha tenido en el club, lo que prende las alarmas en todos los seguidores y cuerpo técnico de la Selección Colombia previo a lo que será la Copa del mundo.

A pesar de no tener un gran rendimiento dentro de la cancha, James Rodríguez ha deslumbrado a varias personas en Estados Unidos; uno de ellos es Khaled El-Ahmad, director deportivo del club, que enalteció el compromiso y disposición que ha tenido el colombiano desde su llegada a Estados Unidos.

Lea también James ya tiene fecha para unirse a la Selección Colombia para el Mundial

“James ha sido fantástico fuera del campo, genial entrenando. Si vieron el entrenamiento, marcó el último gol y todos se fueron encima a celebrarlo. Hay momentos para destacar, como cuando en un fin de semana no viajó con el equipo y apareció a entrenar con los sub-18. Desde la cultura y lo mucho que significa para él ganar, ha sido fantástico (…) Lo que vemos es un chico de 34 años que ama este juego tanto como no creo haber visto nunca”, aseguró.

Minnesota, tranquilo por las lesiones de James Rodríguez

Por otro lado, el dirigente dejó claro que la institución nunca ha presionado a James ni a ningún jugador para que se recupere de sus respectivas lesiones en la menor brevedad posible, dejando claro que lo más importante para el club es que sus futbolistas se encuentren en la mejor forma posible para competir.

“Nunca hubo presión para que los jugadores regresaran pronto de su lesión, ni tampoco que tuvieran que jugar. Esa presión la llevan ellos mismos”, aseguró el dirigente sobre James.

Lea también James no estará en la MLS con Minnesota: revelan inesperado problema

Además, afirmó que antes de la firma de contrato no se le garantizó al colombiano tener continuidad durante el torneo, pero sí aseguraron que dejaron a disposición del colombiano las sedes del club para priorizar su competitividad para lo que será la Copa del Mundo.

“Nunca se la garantizaron minutos (…) Ven, ayuda con tu profesionalismo, estarás en un buen lugar para preparar la Copa del Mundo”, finalizó.

Minnesota ayuda a James previo a la Copa del Mundo

“Creo que la concentración de Colombia empieza el 15 de mayo; estamos teniendo conversaciones para saber cuándo se unirá a ellos, dependiendo de cuál sea el mejor periodo de preparación para el Mundial. No es que el Mundial sea más importante que Minnesota; es un balance y queremos ser un club en el que los jugadores sientan que pueden prepararse y hacerlo bien con su selección. En este evento en específico, si a los jugadores les va bien, nos va bien a nosotros”, finalizó.