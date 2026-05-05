James ya tiene fecha para unirse a la Selección Colombia para el Mundial

James Rodríguez vuelve a ser el centro de atención en el mundo del fútbol justo antes de la Copa Mundial por la preocupación que hay en cuanto a su rendimiento deportivo, ya que no ha logrado sumar los minutos necesarios en Minnesota United para llegar en óptima forma al certamen.

Sin embargo, habría una "luz al final del túnel" y es que ya muy pronto se acerca la concentración de la Selección Colombia antes de acudir a la cita orbital y esta constaría de varios días, además de dos partidos amistosos en donde posiblemente esté dentro del terreno de juego.

Lea también Reunión clave definirá el futuro de importante técnico tras ser eliminado en la Liga Betplay

Desde Minnesota confirmaron que James se uniría a la Selección Colombia

James Rodríguez ha sido una de las incógnitas más grandes desde que salió del Club León, ya que su continuidad deportiva bajó drásticamente y llegó al fútbol de Estados Unidos con la ilusión de sumar más minutos y goles, pero lamentablemente ha ocurrido todo lo contrario.

Minnesota United le abrió las puertas, pero su protagonismo no ha sido mayor, ya que ni siquiera se ha podido reportar con su primera anotación en la competencia y la falta de minutos quedó evidenciada en los últimos partidos preparatorios de la 'tricolor'.

Lea también Colombia definió sede para la Liga de Naciones: fecha y hora confirmada para clasificar

Todo parece indicar que todo continuará igual hasta que empiece el Mundial, así que recuperar el estado físico de James dependerá de Néstor Lorenzo, quien lo debe poner en forma para el alto nivel al que se enfrentará en el Mundial.

Es por ello que el estratega argentino ya habría estado hablando con la institución estadounidense para convocarlo a sus próximos retos con la 'tricolor', los cuales comenzarán a partir del 15 de mayo con la concentración de jugadores, tal como lo dio a conocer el director deportivo de Minnesota, quien confirmó esta noticia.

James habló sobre su participación en Colombia para el Mundial

Al término del partido, James dejó un mensaje que ilusiona a los hinchas de la Selección Colombia con respecto al nivel en el que llegaría a la Copa del Mundo.

"Voy a llegar bien, voy a llegar de muy buena manera, todavía falta un mes y estoy entrenando bien. Al máximo me entreno a full, siempre lo he hecho y lo que me toque jugar va a servir", dijo James en diálogo con la prensa.

Próximo partido de James con Colombia antes del Mundial

El siguiente reto en el que James podría sumar minutos con Colombia previo a la Copa Mundial que comenzará en junio será contra Costa Rica. Este encuentro será la despedida de la 'tricolor', un encuentro que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 29 de mayo y servirá no solo para que el estratega ultime detalles con un planteamiento táctico, sino para que los jugadores lleguen con la frente en alto a asumir esta competencia.