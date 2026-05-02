James no estará en la MLS con Minnesota: revelan inesperado problema

Queda un mes y medio para que arranque el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México con la presencia de la Selección Colombia que quiere llegar lejos en la competencia. James Rodríguez sería el líder de ese combinado nacional dirigido por Néstor Lorenzo.

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Sin embargo, las inesperadas lesiones o situaciones que dejaron al colombiano afuera de algunos partidos de la MLS podrían complicar bastante a la Selección Colombia. Seguramente, pase lo que pase será inicialista en el mediocampo del seleccionado cafetero.

En la MLS se ha perdido varios partidos y en el siguiente compromiso ante el Columbus Crew entregaron una mala noticia por parte del cuadro minesotano que tiene que ver con una nueva ausencia del volante ex Real Madrid por una situación que ya estaba premeditada desde hace un buen tiempo y justo cayó en esta semana clave cuando inicia mayo a un mes del Mundial.

James Rodríguez sigue dando dolores de cabeza por su poca regularidad, pues, solo suma una titularidad en la MLS y una en la US Open Cup con el Minnesota United.

LA MALA NOTICIA QUE ENTREGÓ EL MINNESOTA UNITED CON JAMES RODRÍGUEZ

Sin duda alguna, esa falta de minutos de James Rodríguez puede convertirse en un gran problema para la Selección Colombia, no solo por la poca regularidad sino por el mal estado físico del colombiano que se complica cada vez más de cara al certamen orbital.

Y es que, por medio de la página oficial del Minnesota, el club volvió a definir el mal panorama con James Rodríguez, dado que tiene que cumplir con “un procedimiento médico de rutina previamente programado”. Afortunadamente, afirmaron que no tiene nada que ver con alguna lesión y que físicamente no está mal.

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La idea es que el volante de la Selección Colombia pueda regresar a los entrenamientos la próxima semana. Esta noticia acaba con la posibilidad de que volviera a ser inicialista en el duelo ante Columbus Crew, pues, en la fecha pasada de la MLS fue titular por primera vez.

Habrá que esperar como va evolucionando James Rodríguez, teniendo en cuenta que esta noticia llegó de manera inesperada en el Minnesota United cuando se esperaba que pudiera sumar algunos minutos en cancha frente al Columbus Crew en condición de visitante.

GIRO INESPERADO CON JAMES RODRÍGUEZ

El periodista de Pioneer Press, Andy Greder escribió que, “otro giro inesperado se ha producido en la saga de James Rodríguez. Los Loons viajaron a Columbus el viernes por la tarde sin el mediocampista ofensivo colombiano”. Ese procedimiento rutinario deja a Rodríguez afuera.

Además, fue una noticia completamente inesperada, dado que Andy Greder mantiene que, “Rodríguez participó en la parte abierta del entrenamiento en Blaine el viernes, y parecía que estaría disponible para jugar su tercer partido consecutivo contra el Crew.

Rodríguez entró como suplente en el partido de la U.S. Open Cup el martes, jugando 14 minutos en la derrota. El fin de semana pasado, Rodríguez debutó como titular en la MLS y fue clave al crear cinco oportunidades de gol en 63 minutos en la derrota del LAFC.

James se perdió dos partidos a principios de abril debido a una deshidratación extrema, otro a principios de marzo por una contusión en el pie y estuvo ausente en el primer partido de la temporada mientras tramitaba su visa de trabajo en febrero. En lo que va de temporada, ha jugado un total de 104 minutos en la MLS de los 900 posibles”.

NÉSTOR LORENZO, PENDIENTE DE JAMES RODRÍGUEZ

Evidentemente, esta noticia impacta fuertemente en las ilusiones de Néstor Lorenzo y de la Selección Colombia en tener a James Rodríguez en óptimas condiciones y sumando regularidad para lo que resta de la temporada antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Para el compromiso pasado ante el LAFC en la derrota por la mínima diferencia, James Rodríguez fue titular en medio de una semana en la que Néstor Lorenzo acompañó al colombiano para monitorearlo a poco más de un mes para afrontar el Mundial.

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Seguramente, Néstor Lorenzo manejó una conversación con el cuerpo técnico del Minnesota United para que sumara minutos desde el principio y para que tuviera regularidad en la temporada antes de afrontar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Aunque no parece una lesión, solo algo rutinario, el cuerpo médico de la Selección Colombia estaría en constante comunicación con los médicos del Minnesota United para monitorear la situación.