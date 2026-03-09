James se despediría de Minnesota y tendría equipo asegurado en el FPC

James Rodríguez sigue dando de que hablar tras su llegada al fútbol de Estados Unidos para jugar con Minnesota, ya que tras dos fechas ya jugadas de la MLS, el '10' de la Selección Colombia todavía sigue sin sumar minutos dentro del terreno de juego.

La llegada del capitán de la 'tricolor' no ha sido como lo esperaban los colombianos y fanáticos de Minnesota, pero hay otra noticia que se confirma desde Estados Unidos con respectos a lo que pasará con su futuro una vez termine el Mundial y su respectivo contrato para jugar en la MLS, la cual sería que su regreso a la Liga Betplay es inminente.

James entra en los planes de Tolima

James ya ha recibido convocatoria por parte del técnico, Cameron Knowles, quien lo ha intentado poner al día en cuanto a entrenamientos y reacondicionamiento físico. Es justamente esta razón por la cual el volante de la 'tricolor' no ha sumado minutos en el arranque de la competencia.

Se hizo oficial la confirmación del fichaje de James Rodríguez al fútbol estadounidense para jugar con la camiseta de Minnesota United. El capitán de la Selección Colombia jugará por primera vez en la MLS, pero lamentablemente el entrenador neozelandés dio a conocer que aún no estaba listo, ya que necesitaba de más entrenamientos.

Minnesota sigue avanzando con su temporada y el respectivo mercado de fichajes, en donde se habrían cautivado por otro colombiano. El fichaje de la Liga Betplay y nuevo compañero de James es el extremo izquierdo Mauricio González, jugador chocoano de apenas 21 años que viene de jugar en el Deportes Tolima y que ahora tiene la oportunidad de emigrar al fútbol de los Estados Unidos para unirse al nuevo equipo de James Rodríguez y del otro colombiano Jefferson Díaz.

La joven estrella del FPC fue uno de los más contentos con respecto a su llegada a Estados Unidos para jugar con un ídolo como lo es James Rodríguez, con quien habría entablado buena relación durante sus primeros días. González tampoco ha sumado minutos, pero se concentra con el equipo, aunque mientras tanto soltó una exclusiva sobre lo que podría pasar con el futuro de James Rodríguez.

El delantero dio a conocer a través de un live de su cuenta de Instagram que el '10' de la Selección Colombia estaría listo para regresar al FPC y lo haría nada más y nada menos que con la camiseta de Deportes Tolima, ello después de cumplir con su contrato en Minnesota y la respectiva participación en el Mundial.

¿Cuándo podría debutar James Rodríguez con Minnesota?

El siguiente duelo de Minnesota será el domingo 15 de marzo en condición de visitante, en el BC Place, casa de Whitecaps. Este encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la MLS podría traer consigo el anhelado debut de James Rodríguez, quien necesita empezar a sumar minutos antes del Mundial 2026.