Edwuin Cetré ya tendría nuevo equipo en 2027: ya hay negociaciones

Sin duda alguna, una de las grandes novelas en este 2026 fue el futuro de Edwuin Cetré. El extremo vallecaucano de Estudiantes de La Plata estuvo en el radar de la liga de Brasil con el interés del Athletico Paranaense, y, hasta en el rentado argentino con Boca Juniors.

Estudiantes de La Plata estuvo a nada de perder a Edwuin Cetré que, primero, iba a llegar a Brasil, pero lo descartaron por una lesión que lo privó en los exámenes médicos. Luego fue Boca Juniors, pero tampoco lo confirmó por esos problemas musculares con los que se reportó para las pruebas. Tanto Paranaense, como el cuadro ‘Xeneize’ volvieron a intentar el fichaje y no hubo acuerdos definitivos.

En ese sentido, el extremo ex Deportivo Independiente Medellín y Junior de Barranquilla se terminó quedando con Estudiantes de La Plata y sigue siendo titular pese a la salida de Eduardo Domínguez. Con la llegada de Alexander Medina como entrenador, el vallecaucano no perdió la titularidad, ni por esos rumores de su salida.

EL EQUIPO DE EDWUIIN CETRÉ PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2026

Ante todos esos rumores de la salida de Edwuin Cetré en Estudiantes de La Plata y con esas ofertas que recibió el club platense de Athletico Paranaense y Boca Juniors, su continuidad en el segundo semestre del 2026 podía cambiar drásticamente pensando en una salida del equipo argentino.

La afición de Estudiantes quiere a Edwuin Cetré, se siente valorado por las titularidades que le han dado en el club y esto ayudaría a que se quedara. Las ofertas pueden ser el principal problema para el equipo de La Plata y podrían cambiar el futuro de Cetré.

Sin embargo, de acuerdo con información del periodista argentino, César Luis Merlo, Estudiantes de La Plata ya empezó a blindar a Edwuin Cetré. La idea es poder llegar a un acuerdo por la renovación de contrato del jugador vallecaucano, dado que su vínculo contractual termina en diciembre de este 2026.

Además, agregó que ya hay conversaciones entre las partes para buscar un acuerdo en los plazos y en el dinero. Edwuin Cetré, por ahora, habría demostrado interés en quedarse. Si nada extraño ocurre, el colombiano continuará siendo ‘Pincharrata’ en el 2027.

Siguiendo la información de César Luis Merlo, la cuenta de X @andrescausa añadió que, “Estudiantes negocia con Cetré la renovación de contrato por dos años, recordando que el contrato vence a finales del 2026. Como Edwuin Cetré no se fue a Paranaense ni a Boca, Estudiantes le quiere renovar por dos temporadas más. Ya demostró la jerarquía que tiene y es un jugador muy importante para el club”.

Concluyó que, seguramente la próxima semana a mediados de marzo se definirá el futuro de Edwuin Cetré con las negociaciones y con lo que Estudiantes de La Plata le ha planteado en estos días.

¿RENOVARLO SERÍA SUFICIENTE?

Con esas ofertas de Boca Juniors y Athletico Paranaense que casi se llevan al extremo colombiano, Estudiantes de La Plata busca renovar el contrato hasta 2028. Sin embargo, en muchos casos se ha visto que esto no es suficiente para que los jugadores se mantengan en las filas de las instituciones.

Renovar a un jugador no dice nada. Edwuin Cetré podría estar pensando en el club con la posibilidad de irse de Estudiantes de La Plata dejándole un dinero importante, mientras que, si a final de año se va, seguramente se iría gratis después de terminar su contrato.

El hecho de tener contrato todavía forzaría a Boca o Paranaense a pagar una suma de dinero para confirmar el fichaje de Edwuin Cetré. Puede ser una jugada de Estudiantes de blindarlo y aumentarle su valor en el mercado para mantenerlo en la plantilla, o bien, podría ser una jugada en la que el colombiano se iría dejándole un sustento económico importante.