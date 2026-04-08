¿James sería convocado con Minnesota en la MLS? La foto que da tranquilidad

Para la fortuna de James David Rodríguez, para la Selección Colombia y para el Minnesota United, el club se encargó de dar un parte oficial de la salud del volante, además de dejar claro que quieren cuidar al jugador de los rumores que han salido últimamente y que cualquier información adicional lo darán a conocer en próximos días.

Después de los partidos de Fecha FIFA ante Croacia y Francia, duelos en los que ya se veía una versión de James Rodríguez distinta al nivel que siempre demuestra con la Selección Colombia llegue sin ritmo o con ritmo, el Minnesota United afirmó que tuvo síntomas de deshidratación severa. Por esta razón, y bajo la conversación continua con los médicos del club y con el seleccionado cafetero, estuvo internado.

La situación fue tratada a tiempo y Minnesota sentenció que el jugador ya estaba descansando en su casa con supervisión de los médicos. Su regreso se confirmó en la sesión de entrenamiento del lunes 6 de abril.

LA FOTO QUE DA PARTE DE TRANQUILIDAD CON JAMES RODRÍGUEZ

En los comunicados que ha entregado Minnesota, afirmaron que su regreso se estaría dando bajo la supervisión médica y que poco a poco, mientras mejorara su estado de salud, iba a volver a los entrenamientos. Ya estuvo en la sesión del lunes y el martes volvió a ser del entrenamiento.

Este martes 7 de abril, el club publicó unas fotos de la sesión de entrenamiento en la que se ve el colombiano participando en una nueva jornada de preparación de cara a la siguiente fecha de la MLS en la que deben sumar de a tres para seguir afianzándose en la clasificación a la siguiente fase.

Una foto que confirma que James Rodríguez está en buenas condiciones para lo que se viene si así lo decide el entrenador neozelandés Cameron Knowles para la próxima fecha. Habrá que esperar la medida que tomará el director técnico en las siguientes jornadas.

¿JAMES ESTARÁ CONVOCADO EN LA PRÓXIMA FECHA?

Minnesota United visita al San Diego FC después de superar al LA Galaxy. El juego será el sábado 11 de abril. El club ya había dicho que, “su reintegración a los entrenamientos completos del equipo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico del club y estará guiada completamente por su evolución clínica”. Sin embargo, el jugador ya volvió desde el lunes y tendrá hartos entrenos.

La intención claramente es proteger al jugador y de ahí la medida que podría tomar el entrenador Cameron Knowles con la convocatoria o no de James Rodríguez. El volante de la Selección Colombia necesita regularidad para el Mundial, pero, claramente, tendrá que estar pendiente de cómo vaya esta semana y cómo evolucione su estado de salud.

El viernes se conocerá si James hará parte o no del grupo de convocados para visitar al San Diego FC en la siguiente fecha de la MLS. Una victoria con el colombiano en cancha sería esencial.

MINNESOTA INFORMARÁ LA EVOLUCIÓN DE JAMES RODRÍGUEZ

Además de todo lo que han revelado en los medios de la institución, el club también envió un mensaje claro para que no haya más rumores alrededor del tema de James Rodríguez.

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En el comunicado, el club sentenció que, “respetuosamente pedimos a los medios y al público que se abstengan de seguir especulando sobre la salud de James”, puesto que ha habido muchas versiones alrededor del estado de salud del colombiano. Solo Minnesota dará la información clara y veraz acerca de su recuperación.