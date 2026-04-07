Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Millonarios

[Video] O'Higgins, con un cabezazo, hizo el 1-0 ante Millonarios

En el estadio El Teniente se disputa el partido por la primera fecha de Copa Sudamericana.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
[Video] O'Higgins, con cabezazo, hizo el 1-0 ante Millonarios
Rodrigo Ureña, jugador de Millonarios // X @MillosFCoficial

El partido entre O'Higgins y Millonarios comenzó con intensidad en el estadio El Teniente de Rancagua, y rápidamente el conjunto local se fue arriba en el marcador.

EN VIVO Copa Sudamericana: O'Higgins vs Millonarios – minuto a minuto y goles – fecha 1

Lea también

EN VIVO Copa Sudamericana: O'Higgins vs Millonarios – minuto a minuto y goles – fecha 1

Corría el minuto 12 del primer tiempo cuando O’Higgins encontró la apertura del marcador a través del delantero Arnaldo Castillo, quien capitalizó una jugada bien elaborada por el sector ofensivo.

La acción se gestó tras un preciso centro enviado por Francisco Agustín González, quien desde uno de los costados levantó la pelota con dirección al área, buscando la referencia ofensiva de su compañero.

Castillo, bien ubicado entre los defensores, se elevó y conectó un cabezazo certero que dejó sin opciones al guardameta embajador, firmando así el 1-0 parcial en favor del equipo chileno.

Video del gol de O'Higgins contra Millonarios

Sin embargo, la jugada generó polémica inmediata, pues el defensor central Andrés Llinás cayó al suelo en medio de la acción, lo que provocó los reclamos de los jugadores de Millonarios por una supuesta falta.

Historial de Millonarios jugando en Chile por torneos Conmebol

Lea también

Historial de Millonarios jugando en Chile por torneos Conmebol

Ante la controversia, el juez central recibió el llamado del VAR y procedió a revisar la jugada para determinar si existía infracción previa al cabezazo.

Tras varios instantes de análisis, se confirmó que no hubo falta sobre Llinás, por lo que el gol fue validado, decretando así la ventaja parcial de O’Higgins en este compromiso correspondiente al grupo C de la Copa Sudamericana, que en simultáneo disputa el duelo entre Boston River y Sao Paulo.

En esta nota

Millonarios Copa Sudamericana Conmebol Fútbol Internacional

Videos destacados