[Video] O'Higgins, con un cabezazo, hizo el 1-0 ante Millonarios

El partido entre O'Higgins y Millonarios comenzó con intensidad en el estadio El Teniente de Rancagua, y rápidamente el conjunto local se fue arriba en el marcador.

Corría el minuto 12 del primer tiempo cuando O’Higgins encontró la apertura del marcador a través del delantero Arnaldo Castillo, quien capitalizó una jugada bien elaborada por el sector ofensivo.

La acción se gestó tras un preciso centro enviado por Francisco Agustín González, quien desde uno de los costados levantó la pelota con dirección al área, buscando la referencia ofensiva de su compañero.

Castillo, bien ubicado entre los defensores, se elevó y conectó un cabezazo certero que dejó sin opciones al guardameta embajador, firmando así el 1-0 parcial en favor del equipo chileno.

Video del gol de O'Higgins contra Millonarios

Sin embargo, la jugada generó polémica inmediata, pues el defensor central Andrés Llinás cayó al suelo en medio de la acción, lo que provocó los reclamos de los jugadores de Millonarios por una supuesta falta.

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Ante la controversia, el juez central recibió el llamado del VAR y procedió a revisar la jugada para determinar si existía infracción previa al cabezazo.

Tras varios instantes de análisis, se confirmó que no hubo falta sobre Llinás, por lo que el gol fue validado, decretando así la ventaja parcial de O’Higgins en este compromiso correspondiente al grupo C de la Copa Sudamericana, que en simultáneo disputa el duelo entre Boston River y Sao Paulo.