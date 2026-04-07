James Rodríguez igualaría récord de Juanfer Quintero y Juan Cuadrado en Selección Colombia

James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Juan Guillermo Cuadrado son jugadores que han marcado la historia de la Selección Colombia de Mayores. Los tres suman alegrías, triunfos, derrotas y algunas tristezas en la tricolor.



En el tema de las alegrías, estos reconocidos futbolistas saben muy bien lo que es marcar en mundiales. Aunque eso sí, Juanfer y Cuadrado son los únicos en la historia que han anotado en Copas del Mundo distintas.

Goles en Brasil y Rusia

Juan Fernando, en Brasil 2014, se reportó con gol y así mismo lo hizo en Rusia 2018, caso idéntico al de Cuadrado. James David, por su parte, solo pudo convertir en Brasil, pues en Rusia solo logró asistir.



Pero ese récord que tienen tanto Quintero como Juan Guillermo, lo podría igualar el cucuteño en la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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James cerca del récord

Si James Rodríguez llega a ser convocado por Néstor Lorenzo (lo cual es muy posible) y anota en el Mundial, pasaría a la historia y se juntaría en esa exclusiva lista de la Selección Colombia solo con Juan Fernando Quintero y Juan Guillermo Cuadrado.



Cabe mencionar que Juanfer, que milita en River Plate de Argentina, tiene también la posibilidad de anotar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, si entra en la lista final de Lorenzo.

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¿Juanfer hará historia?

Si lo anterior sucede, el exjugador del Deportivo Independiente Medellín y Porto de Portugal se iría solo como el único jugador colombiano en marcar en tres mundiales diferentes.



Habrá que esperar para conocer qué termina sucediendo. La situación, es de resaltar también, es más complicada para Juan Guillermo Cuadrado, ya que no ha estado en el último proceso del director técnico de la tricolor y por esto, no estaría en el Mundial 2026 y, por ende, no anotaría.







