James sorprende en el Minnesota y está listo para su debut: "profesionalismo y compromiso"

La espera habría llegado a su final y todo estaría listo para que el mediocampista colombiano James David Rodríguez sume sus primeros minutos en la temporada 2026 y debute oficialmente con la camiseta del Minnesota United en la MLS.

El '10' de la Selección Colombia fue incluido en la lista de convocados del director técnico Cameron Knowles para la visita del Minnesota United al Vancouver Whitecaps en partido válido por la cuarta semana de la liga de los Estados Unidos.

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James ya había estado disponible en la segunda jornada, cuando su equipo enfrentó a Cincinnati, pero el colombiano se quedó en el banco de suplente.

Contra Nashville, James no fue considerado al sufrir un golpe en una de sus piernas durante un entrenamiento.

James sorprende con su profesionalismo

En la previa del viaje del plantel del Minnesota a Vancouver, Cameron Knowles, entrenador de 'Loons' confirmó que Rodríguez estaba disponible para jugar, pero además destacó el profesionalismo del colombiano.

El entrenador explicó que James entrenó con normalidad durante la semana al mismo tiempo exaltó el profesionalismo "sobresaliente" del mediocampista en cada jornada de entrenamiento.

Ante este panorama, se espera que Rodríguez sume sus primero minutos oficiales en la temporada, teniendo en cuenta que su gran objetivo es la Copa del Mundo con la Selección Colombia.

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"Estar bien y sano para jugar"

Este sábado 14 de marzo, a pocas horas del partido entre Minnesota contra Vancouver, la MLS dio a conocer unas declaraciones de James Rodríguez, en las que aseguró que su objetivo es estar bien y sano para jugar y aportar su talento al equipo.

"Vengo para estar bien y sano para poder jugar. Vengo a un equipo que ya está hecho, no vengo a ser todo, vengo a ser uno más. Entrenar bien y apto. La MLS era una meta desde hace mucho tiempo, el fútbol en esta liga está creciendo. Hay que vivir el día a día", afirmó.

¿Cómo VER EN VIVO en Colombia el debut de James en la MLS?

El debut de James Rodríguez en la MLS se podrá VER EN VIVO este domingo 15 de marzo a partir de las 3:30 de la tarde a través de Apple TV.