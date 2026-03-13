Jugador de la Premier League elige a James Rodríguez en su equipo ideal

El esperado debut de James Rodríguez con el Minnesota United FC sigue generando expectativa en el entorno del fútbol colombiano. A tres meses de la Copa Mundial de la FIFA, el capitán de la Selección Colombia aún no ha sumado minutos oficiales con su nuevo equipo y acumula cerca de cuatro meses sin competir en cancha.

No todo es oscuro en el panorama del mediocampista colombiano, por estos, días, un ex compañeros suyo mientras jugó en la Premier League lo llenó de elogios, se trata de Calvert-Lewin, delantero británico del Leeds, con quien compartió durante su etapa en Everton.

James Rodríguez debutaría este fin de semana con el Minnesota contra Vancouver Whitecaps FC

Su llegada al fútbol de Estados Unidos ha generado altas expectativas, pues se esperaba que en la Major League Soccer encontrara continuidad y ritmo competitivo, su último compromiso oficial se remonta al 18 de noviembre de 2025, cuando el seleccionado nacional derrotó 3-0 a Australia.

Desde entonces han pasado alrededor de 120 días sin actividad competitiva para el volante, una pausa que ha generado preocupación entre aficionados y analistas.

El retraso en su estreno con Minnesota United se debe a varios factores. En primer lugar, algunos trámites migratorios relacionados con su visa retrasaron su incorporación al plantel. Posteriormente, una contusión sufrida durante los entrenamientos lo dejó fuera de la reciente convocatoria para el partido frente al Nashville SC.

Todo apunta a que su estreno podría producirse este fin de semana. El rival sería el Vancouver Whitecaps FC, en un compromiso correspondiente a la temporada regular de la MLS. De concretarse, el regreso del mediocampista a la competencia marcaría un paso importante en su preparación de cara a los desafíos que se aproximan con la selección colombiana.

Entre tanto, el atacante inglés aseguró sobre Rodríguez: “Solo la habilidad que tenía en su pie izquierdo... Todos sabían lo que iba a hacer, pero no podías detenerlo. Se veía cada día en los entrenamientos, llegó con muchísima calidad, era top”, señaló

Elogios para James Rodríguez en su paso por la Premier League: "Es un nivel diferente. Él ordena el juego"

Dominic Calvert-Lewin, quien compartió con James durante ese año en Inglaterra, seleccionó al colombiano para formar su equipo ideal de fútbol 5, además de escoger a Richarlison, Ademola Lookman y Wayne Rooney.

En Everton, James y Calvert-Lewin jugaron juntos 19 partido, en anteriores oportunidades manifestó su admiración por el colombiano: “Es un gran jugador, y para mí, como delantero centro, sabía que la creación de oportunidades estaría ahí y que yo tendría que poner el balón en el fondo de la red. Lo ha sido y estoy disfrutando mucho jugando con él. Es un nivel diferente. Él ordena el juego. Por la forma en que manipula el balón, es muy difícil quitárselo. No creo que lo haya visto ser derribado, ni siquiera en el entrenamiento”.