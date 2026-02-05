[Video] Borré y el ‘calidoso’ golazo a Flamengo que lo acerca al Mundial

En el marco de la segunda fecha de la presente edición del Brasileirao, el delantero colombiano Rafael Santos Borré nuevamente dio muestras de su gran inicio de temporada anotando un golazo de gran calidad frente al Flamengo de Jorge Carrascal.

El centro delantero de 30 años abrió el marcador justo antes de que terminara el primer tiempo, allí, Borré aprovechó una gran asistencia de su compatriota Johan Carbonero, quien lo dejó de frente al arco para que el barranquillero dejara en el camino a un rival con un buen enganche y definiera a la salida del arquero.

[Video] Golazo de Borré ante Flamengo

Flamengo arrancó ante su público en modo dominador, con Lucas Paquetá, flamante fichaje rojinegro y el más caro de la historia del fútbol brasileño, en el once titular, alienación que tuvo al colombiano Jorge Carrascal en el banco de suplentes, quien entraría al campo de juego sobre el minuto 64 reemplazando precisamente a Paquetá.

Delante, un Inter compacto, con defensa de cinco y dispuesto a apostar todo al contragolpe, una estrategia que le daría frutos gracias a dos colombianos, donde Johan Carbonero asistió para el golazo de Rafael Santos Borré, que ya acumula cinco goles en la misma cantidad de partidos disputados este año con el equipo de Porto Alegre.

Un rendimiento muy bueno para Borré pensando en sus aspiraciones por estar en la lista del técnico Lorenzo para lo que será el Mundial 2026 con la Selección Colombia, jugador de características que agradan al estratega argentino, pues recurrentemente ha sido llamado para representar al país.

Flamengo terminó empatando el partido

El conjunto de Río de Janeiro venía de perder el título de la Supercopa de Brasil ante el Corinthians y a punto estuvo hoy de sumar su cuarta derrota consecutiva en el Maracaná.

Solo un penalti del argentino Alexandro Bernabei sobre el uruguayo Guillermo Varela, y transformado por De Arrascaeta en el minuto 68, posibilitó al equipo carioca salir a flote en esta fecha del campeonato.

