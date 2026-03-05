James y una oportunidad de oro para su debut ¿Por fin jugará el 10?

Después de semanas de expectativa y preparación, el momento que muchos esperaban en la MLS parece estar cada vez más cerca. El nombre de James Rodríguez ha generado ilusión desde su llegada y ahora, con el equipo ya instalado en Nashville, todo apunta a que el colombiano podría tener por fin su primer contacto con la liga estadounidense.

James viajó con Minnesota y apunta a sumar sus primeros minutos

James completó 10 días entrenando a la par de sus compañeros y recibió su segunda convocatoria por parte del entrenador Cameron Knowles para la tercera jornada de la MLS. Minnesota United visitará este sábado a Nashville en el Geodis Park (8:30 p.m.) y todo indica que el colombiano podría sumar sus primeros minutos.

El fin de semana anterior el mediocampista no debutó porque el cuerpo técnico consideró que no estaban dadas las condiciones ideales para hacerlo. Sin embargo, después de varias sesiones de entrenamiento y con el equipo necesitando variantes ofensivas, el escenario parece estar listo para que el ‘10’ tenga su estreno.

Minnesota viajó el miércoles a Nashville con James dentro del grupo principal de convocados. El equipo dirigido por Knowles llega al compromiso con 4 puntos en dos partidos, tras una victoria y un empate, y buscará mantenerse invicto en este inicio de temporada.

El debut también es clave pensando en la Selección Colombia

El estreno de James no solo es esperado en la MLS, también es importante pensando en la próxima fecha FIFA. Minnesota tendrá tres partidos antes del parón internacional de finales de marzo, por lo que el colombiano necesita sumar minutos para recuperar ritmo competitivo.

La presencia del mediocampista en la convocatoria de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia no parece estar en duda, pero llegar con continuidad sería clave para los próximos compromisos ante Croacia y Francia.

Después del partido frente a Nashville, Minnesota visitará a Vancouver Whitecaps el 14 de marzo y posteriormente recibirá en casa a Seattle Sounders el domingo 22 de marzo, justo antes de la pausa por selecciones.

El último encuentro de James a nivel de clubes fue el 9 de noviembre, cuando fue titular en la derrota 1-2 de León frente a Puebla por la Liga MX. Aquella noche dio una asistencia y salió sustituido al minuto 85.

La MLS espera el estreno del ‘10’

Con el viaje ya realizado, el entrenamiento completo junto al grupo y una nueva convocatoria, todo parece alinearse para que Nashville sea el escenario del debut de James en la MLS. Un estreno que no solo genera expectativa en Minnesota, sino también en una liga que espera ver de nuevo al talento colombiano en acción.