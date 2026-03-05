James Rodríguez tendría nueva fecha de debut en la MLS: “No se esperan muchos ajustes”

Mucho se ha hablado del presente y el futuro de James David Rodríguez con el Minnesota United en la Major League Soccer de Estados Unidos. El club ya arrancó la temporada con un empate a dos tantos de manera agónica ante el Austin FC y una victoria frente al Cincinnati FC. James no fue convocado al primero y en el segundo no sumó minutos.

Kelvin Yeboah se ha convertido en el goleador del Minnesota United en este arranque gracias a dos anotaciones. Una vez esté James Rodríguez, seguramente el delantero tendrá más chances de crear peligro y de anotar más goles por la capacidad que tiene el mediocampista colombiano.

Infortunadamente, por los pocos entrenamientos, la nueva adquisición no pudo debutar y con apenas tres días de sesiones grupales, tampoco fue de la partida ante el Cincinnati, pese a esperar en el banquillo de suplentes. Ahora ante el Nashville, el ex Real Madrid podría tener otra oportunidad para estrenarse con los ‘Loons’.

JAMES RODRÍGUEZ YA ESTÁ EN NASHVILLE CON MINNESOTA UNITED

Este miércoles por la mañana, Minnesota United embarcó en un avión para volar hasta Nashville en busca de preparar con anticipación este duelo para meterse en la parte alta de la clasificación de la Conferencia Oeste. Cameron Knowles, por segunda ocasión consecutiva tuvo en cuenta a James Rodríguez.

Cameron Knowles convocó al colombiano para este duelo, pero, su presencia todavía es una duda como titular. Seguramente tendría la oportunidad de estar en el banquillo de suplentes y ser un cambio en el segundo tiempo dependiendo de lo que pida el entrenador neozelandés para este compromiso de la MLS.

Bajo este panorama y por la segunda convocatoria de James habrá que esperar las decisiones que tome el cuerpo técnico para no correr riesgos con el mediocampista que apenas se está poniendo en forma y apenas suma poco más de diez días entrenando a la par de todo el grupo.

El partido será el sábado 7 de marzo a partir de las 8:30 de la noche en horario de Colombia. James podría tener su estreno en la cancha y recuperar la regularidad de cara al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

¿SERÁ TITULAR O SERÁ SUPLENTE? MINNESOTA UNITED ESPECULA CON JAMES RODRÍGUEZ

Como ha sido la constante en los partidos del Minnesota United, el club revela detalles en la página oficial de la institución. En esta tercera entrega para visitar al Nashville mencionaron a James Rodríguez como una de las opciones, pero especulan con su presencia.

Esa previa del Minnesota resume que, “los ‘Loons’ tienen varios jugadores fuertes que aún no han tenido mucho o ningún tiempo de juego, como Nicolás Romero, Peter Stroud, Dominik Fitz, Owen Gene y James Rodríguez. ¿Cómo gestionará el entrenador Knowles tanto talento compitiendo no solo por un puesto en el once inicial, sino incluso por entrar en la convocatoria del partido? No se esperaría que el míster hiciera muchos ajustes a una alineación que venía de una gran victoria en casa”.

Posteriormente, escribieron que, “además, aún no hemos visto a Rodríguez debutar en la MLS. Si lo hace este fin de semana, ¿será titular o saldrá desde la banca? Hay muchas opciones sobre cómo los Loons tomarán forma en GEODIS Park este sábado 7 de marzo a las 7:30 p. m. CT (8:30P.M. de Colombia)”.