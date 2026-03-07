Jarlan Barrera debutó con gol y asistencia en Real Cartagena

En medio de la presente temporada deportiva en el FPC se han venido dando varias noticias inesperadas, principalmente vinculadas al mercado de fichajes y en donde Jarlan Barrera vuelve a ser el protagonista de una nueva novela con respecto a su futuro, ya que tras haber terminado su vínculo con Independiente Medellín en diciembre de 2025, finalmente se vinculó a Real Cartagena.

Recientemente se dio a conocer que el mediocampista de 30 años se quedaría en Colombia para jugar con Real Cartagena, firmó contrato hasta diciembre del presente año y todo parece encaminado a ser un paso exitoso por la segunda división tras el destacado debut frente a Orsomarso.

VIDEO: Gol de Jarlan Barrera en su debut con Real Cartagena

El duelo entre Real Cartagena y Orsomarso SC dejó una contundente victoria para el conjunto heroico, que goleó 4-0 en el estadio Estadio Jaime Morón León por la fecha 8 del Torneo BetPlay DIMAYOR 2026-I. El equipo cartagenero dominó el encuentro de principio a fin y ofreció una de sus mejores presentaciones de la temporada ante su afición.

En este enfrentamiento todas las miradas estaban puestas sobre Jarlan Barrera, quien recibió su primera convocatoria por parte del director técnico, Álvaro Hernández. El mediocampista ofensivo no decepcionó el voto de confianza del entrenador y lo recompensó aportando con asistencia y gol en la victoria de Real Cartagena.

Barrera comenzó como suplente y pisó el terreno de juego sobre el minuto 58, siendo el inicio de una nueva etapa en su carrera, la cual comenzó con un grito de gol sobre el minuto 84 para sellar la goleada y llevarse los tres puntos.

Con este resultado, Real Cartagena reafirmó su buen momento en el campeonato y se mantuvo en la pelea por los primeros puestos de la tabla del Torneo BetPlay. El equipo demostró solidez ofensiva, buen funcionamiento colectivo y contundencia frente al arco rival, aspectos claves para sus aspiraciones de ascenso.

La cifra que deberá superar Jarlan Barrera tras su paso en Medellín

Tras una buena temporada con Cali, arribó a finales de 2025 al 'poderoso de la montaña', habiendo sido pieza indispensable en la Liga BetPay y la respectiva copa, jugando un total de 25 partidos, más de 1.400 minutos en los que se reportó con un gol y cuatro asistencias.