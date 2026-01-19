Jarlan Barrera define su equipo en 2026: ofertas de exóticas ligas

El mediocampistaJarlan Barrera está a pocas horas de definir su equipo para jugar la temporada 2026, después de salir de Deportivo Independiente Medellín al terminar su contrato y no llegar a un acuerdo para renovarlo.

Este lunes 19 de enero, el periodista Mariano Olsen dio a conocer que Barrera contaría dos ofertas para continuar su carrera profesional en el exterior.

Lea también Jarlan Barrera fue ofrecido a un club 'grande' de Liga BetPlay

Según Olsen, el futbolista de 30 años podría llegar al Nantong Zhiyun de la segunda división de China o al Al-Ittihad Club de la Liga Premier de Libia.

Jarlan Barrera y su grupo de trabajo tomarían la decisión de su futuro en la presente semana.

Así le fue a Jarlan Barrera en Medellín

En la temporada 2025, Jarlan Barrera disputó 19 partidos en los que registró un total 1158 minutos.

Barrera celebró un solo gol y logró cuatro asistencias.

Lea también Medellín sigue de capa caída: derrota ante el Pasto en debut de Liga BetPlay

Jarlan Barrera en el exterior

En caso de confirmarse el nuevo equipo de Jarlan Barrera en el exterior, esta será la segunda experiencia del mediocampista por fuera de Colombia, teniendo en cuenta que en el 2019 hizo parte de Rosario Central de Argentina, club con el que disputó cinco partidos.