Medellín sigue de capa caída: derrota ante el Pasto en debut de Liga BetPlay

Las emociones de la Liga BetPlay siguen dando de qué hablar y se esperaba el debut del Deportivo Independiente Medellín, que, antes de afrontar este primer partido, no lucía para nada cómodo con la relación con su hinchada. La afición fue a retar a los jugadores después de los subtítulos, especialmente por el primer semestre del 2025 y la caída en la Copa BetPlay.

Adelante tenía un duro examen frente a un Deportivo Pasto que se armó con jugadores de experiencia como Matías Pisano, Andrey Estupiñán, Wilson Morelo, Diego Chávez y Edwin Velasco. Por su parte, el Medellín tuvo el regreso de Didier Moreno, Yony González y reforzó la portería con Salvador Ichazo.

Infortunadamente para los ‘Poderosos’, el primer resultado del 2026 fue una derrota por la anotación de Andrey Estupiñán después de una pena máxima discutida. El cuadro pastuso se llevó el marcador a su favor para debutar con un resultado positivo en la campaña.

PRIMER TIEMPO EN CEROS Y DE POCAS ACCIONES

Iniciando el compromiso, el Deportivo Pasto arrancó con el dominio del balón y con las mejores oportunidades. Salvador Ichazo cometió un error en salida que terminó con un remate del cuadro pastuso que se fue desviado. Medellín inquietó después de un tramo sin muchas oportunidades de gol. Lo hizo por medio de un remate de larga distancia de Francisco Chaverra por encima del larguero.

Pasto siguió intentando con la oportunidad de Santiago Córdoba que sacó un latigazo raso. Su remate se fue apenas desviado al lado del palo. Luego hubo otra acción en un tiro libre de costado por Diego Chávez que no logró cabecear ni Nicolás Gil ni tampoco Edwin Velasco.

Sin muchas oportunidades y con solo un intento a puerta del Medellín, terminaron los primeros 45 minutos dejando todo para el complemento. Pastusos y antioqueños no se sacaron diferencias.

ANDREY ESTUPIÑÁN LE DIO LA VICTORIA AL PASTO

En el segundo tiempo, fue el Pasto quien inquietó desde los primeros segundos. Justamente, en el 51’ hubo una pena máxima discutida que dio de qué hablar. Se revisó, se señaló y Andrey Estupiñán se hizo cargo superando a Salvador Ichazo.

Medellín tuvo una acción clara en la que Léider Berrío ejecutó un tiro libre de costado, Geovanni Banguera dejó un rebote corto que Kevin Mantilla cabeceó al centro y tuvo la reacción de Banguera que se quedó con la pelota con seguridad.

Con el paso del tiempo, Pasto tuvo otra acción con Wilson Morelo que entró al área, remató y su intento fue bloqueado por un zaguero del cuadro antioqueño. En la próxima fecha, los pastusos visitarán a Águilas Doradas, mientras que Medellín recibirá al Internacional de Bogotá.