Jarlan Barrera fue ofrecido a un club 'grande' de Liga BetPlay

Jarlan Barrera, quien recientemente terminó su vínculo con Independiente Medellín, habría sido ofrecido a uno de los equipos grandes del fútbol colombiano de cara a la temporada 2026.

Se conoció que el mediocampista ofensivo fue puesto sobre la mesa de América de Cali, club que analiza alternativas para reforzar su plantel en el próximo semestre.

Lea también Frank Fabra negocia con un equipo tradicional de la Liga BetPlay

En un primer momento, el equipo vallecaucano no mostró mayor interés en el futbolista de 30 años, aunque su nombre no ha sido descartado y podría encajar en la plantilla.

El escenario toma fuerza teniendo en cuenta que América está cerca de anunciar a Yeison Guzmán como refuerzo, lo que dejaría a Barrera como una posible alternativa desde el banco.

Tras no llegar a un acuerdo para renovar su contrato, Jarlan cerró su etapa en el DIM luego de apenas seis meses en la institución.

Balance de Jarlan Barrera en el DIM

Durante su paso por el conjunto antioqueño, el volante disputó 25 partidos oficiales, en los que anotó un gol y entregó cuatro asistencias, con una participación intermitente en la nómina titular.

Pese a sus números discretos, su experiencia en el fútbol colombiano e internacional sigue siendo un factor que despierta interés en el mercado local.

Trayectoria de Jarlan Barrera

A lo largo de su carrera, Barrera ha vestido las camisetas de Junior, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Rosario Central y Tigres de México.

En los próximos días se espera que la situación contractual del jugador tome rumbo, mientras América se enfoca en la Liga BetPlay y en la fase previa de la Copa Sudamericana ante Atlético Bucaramanga, a partido único en el Pascual Guerrero.