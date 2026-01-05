Jarlan Barrera jugaría Copa Libertadores con otro equipo; DIM negocia

Uno de los futbolistas que acabó el pasado diciembre su contrato con el Deportivo Independiente Medellín fue el mediocampista Jarlan Barrera, quien en la más reciente Liga BetPlay se reportó con un gol y cuatro asistencias en un equipo donde no pudo asentarse como titular.

El futbolista nacido en Santa Marta hace 30 años ha quedado como agente libre luego de cumplir su contrato con el Medellín, pero aún no se descarta su continuidad en el equipo dirigido por el técnico Alejandro Restrepo, sin embargo, su nombre ya suena como posible refuerzo en otro club del extranjero.

En otras noticias: sigue la polémica del cambio de regla impuesta por Dimayor para 2026

Jarlan Barrera podría llegar al Bolívar de la Paz

El mediocampista que ya vistió la camiseta de clubes como Junior de Barranquilla, Atlético Nacional, Deportivo Cali y que tuvo un corto paso por Rosario Central de Argentina, estaría cerca de volver a probar experiencia en el balompié del extranjero.

Y es que de acuerdo con información del periodista Mauricio Agudelo de Win Sports, Jarlan Barrera interesa al Club Bolívar para reemplazar a Daniel Cataño, quien busca su salida del conjunto boliviano por una situación familiar que lo obliga a volver a Colombia y precisamente el DIM sería su destino, conjunto que está dispuesto a enviar una propuesta por su fichaje.

Hay dudas en los hinchas de Bolívar por el fichaje de Jarlan

En redes sociales ya empieza a sonar el nombre de Barrera por las cercanías del equipo celeste de Bolivia, sin embargo, hay interrogantes con esta posible incorporación, pues no lo tiene como un reemplazo de Daniel Cataño a un jugador que no pudo asentarse como titular en el Medellín.

Además, consideran que el aporte y los números de Daniel Cataño requieren de un futbolista con mejor presente para reemplazarlo, recordando que el exjugador de Millonarios se ganó rápidamente el cariño de los hinchas del Bolívar con su tradicional entrega y sacrificio en los partidos, además de los 7 goles y las 10 asistencias realizadas en 2025.