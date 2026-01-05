Revelan la verdadera razón por la que Falcao se fue de Millonarios

El nombre de Radamel Falcao García vuelve a estar en el centro de la conversación en el inicio de 2026. El delantero colombiano, que quedó como agente libre a mediados de 2025 tras su salida de Millonarios, aún no define su próximo equipo, pese a que ha reiterado públicamente su deseo de seguir jugando. En medio de ese panorama, en las últimas semanas tomó fuerza el rumor de un posible regreso al club embajador, versión que hoy parece completamente descartada.

Aunque el regreso de Falcao ilusionaba a parte de la hinchada azul, desde la interna del club la postura sería clara y ya habría una decisión tomada frente a esa posibilidad.

Lea también Millonarios tomó decisión final para cerrar fichaje de Rodrigo Contreras

Millonarios no contempla el regreso del Tigre

El periodista Guillermo Arango reveló recientemente que consultó directamente en Millonarios sobre la opción de un nuevo ciclo de Falcao en el club bogotano. La respuesta fue contundente y sin rodeos.

“Me dijeron no, que eso no se ha contemplado”, aseguró Arango, dejando en evidencia que la directiva no analiza, al menos por ahora, la vuelta del máximo goleador histórico de la Selección Colombia.

Esta postura sorprende si se tiene en cuenta el impacto mediático y deportivo que representó la llegada de Falcao en 2024, aunque su paso por el club estuvo marcado por lesiones, irregularidad y una presión constante alrededor de su figura.

Lea también Ya es oficial: Millonarios confirmó el fichaje de un extranjero

El verdadero motivo del enojo de Falcao

Más allá de lo deportivo, el periodista también reveló un detalle clave que explicaría el distanciamiento definitivo entre Falcao y el entorno de Millonarios. Según Arango, el atacante terminó profundamente molesto por el trato recibido fuera de la cancha.

“De hecho, me dijeron que él quedó muy molesto por lo que sucedió con la prensa en Bogotá y Colombia. Esa fue la verdadera razón por la que se fue”, afirmó.

El constante escrutinio mediático, las críticas por su rendimiento y el enfoque permanente en su estado físico habrían generado un desgaste que llevó al Tigre a tomar la decisión de cerrar su etapa en el club capitalino, pese al cariño que siempre expresó por la institución y su hinchada.

Todo indica que el capítulo de Radamel Falcao García en Millonarios está definitivamente cerrado. El delantero continúa como agente libre, evaluando opciones para seguir su carrera en 2026, mientras que desde el club embajador no se plantea su regreso. La molestia del Tigre con la prensa local aparece como un factor determinante en una salida que, más allá de lo futbolístico, dejó heridas difíciles de sanar.