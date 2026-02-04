Jarlan Barrera y el impensado club donde podría jugar Libertadores

El mercado de fichajes no para y algunos jugadores colombianos que de momento se encuentran sin equipo buscan opciones en el fútbol local para seguir con sus carreras deportivas, es el caso del mediocampista Jarlan Barrera.

El volante samario de 30 años, quien no renovó su contrato con el Deportivo Independiente Medellín y quedó como agente libre en este 2026, ha sido ofrecido a un club que en esta temporada jugará la Copa Libertadores.

Lea también: Liga BetPlay Femenina 2026: fixture completo con la fecha de clásicos

Jarlan Barrera, ofrecido a importante club colombiano

De acuerdo con información de medios en Ibagué, el representante del mediocampista lo ha ofrecido al Deportes Tolima, conjunto dirigido por el técnico Lucas González, que recordemos disputará la segunda fase previa del torneo continental contra el ganador de la serie entre The Strongest y Deportivo Táchira.

Habrá que esperar entonces si este jugador cabe en la plantilla del cuadro ‘pijao’, que quizás no vería con malos ojos la incorporación del experimentado futbolista, especialmente por la gran cantidad de torneos que tendrá que disputar el Tolima en este 2026 (Copa BetPlay, Liga BetPlay y Copa Libertadores).

Lea también Golpe para el Medellín: figura se lesionó y será baja casi 2 meses

La trayectoria y el palmarés de Jarlan Barrera

El mediocampista que surgió en las divisiones menores del Junior de Barranquilla y donde luego debutó como profesional en la máxima categoría del fútbol colombiano, tuvo un breve paso por Rosario Central para luego regresar al país y militar en Atlético Nacional, conjunto donde disputó alrededor de 5 temporadas para después jugar en el Deportivo Cali y más recientemente en el DIM.

En cuanto a títulos, Jarlan Barrera ha podido levantar varios trofeos a lo largo de su carrera, donde aparecen dos copas y una liga con Junior, mientras que vistiendo la camiseta del cuadro ‘verdolaga’ celebró una copa, una liga y una superliga.

En otras noticias: Palmeiras ofertó por futbolista de la Selección Colombia