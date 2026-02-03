Golpe para el Medellín: figura se lesionó y será baja casi 2 meses

De acuerdo con información del periodista Yony Gutiérrez en la ‘FM Más Fútbol’ de RCN Radio, el lateral izquierdo Daniel Londoño ha sufrido un desgarro en uno de sus aductores y será baja en el Deportivo Independiente Medellín.

Entre 6 a 8 semanas será el tiempo de recuperación para el futbolista antioqueño de 31 años, quien es un habitual titular en el equipo que dirige el técnico Alejandro Restrepo, una baja sensible que pone en jaque su participación en la fase previa de la Copa Libertadores, torneo donde recordemos el DIM enfrentará al Liverpool de Montevideo el 17 y 24 de febrero, siendo el conjunto antioqueño el que termine la serie en condición de local.

Duro golpe para el Medellín; Daniel Londoño se ha lesionado

El lateral izquierdo, que representa un pilar importante en el esquema táctico de Alejandro Restrepo, se perderá varios partidos en este inicio del año, jugador que recordemos se fue lesionado en el partido ante Deportivo Cali disputado el pasado sábado 24 de enero, siendo reemplazado al minuto 36 del compromiso que el Medellín terminó perdiendo por 3-1.

El futbolista no hizo parte de las convocatorias para los partidos contra Tolima y Millonarios, partidos que se sumarán a la lista que tendrá a Daniel Londoño ausente de las canchas, donde siendo poco optimistas con su recuperación volvería para la fecha 9 de la presente Liga BetPlay, duelo ante Bucaramanga en condición de local.

Los partidos que se perdería Daniel Londoño

Sabiendo que podrían ser hasta 8 semanas de inactividad, el jugador se perdería un total de 8 partidos sumando los que ya pasaron ante Tolima y Millonarios, duelos de Liga BetPlay contra Inter Bogotá, Cúcuta, Deportivo Pereira y Llaneros, mientras que en ese periodo de tiempo también sería baja para los partidos de Copa Libertadores ante Liverpool de Montevideo.

