Javier Báez fue oficializado por un 'grande' luego de salir de Junior

Javier Báez ya tiene nuevo equipo tras su salida de Junior FC, y este lunes fue anunciado oficialmente como refuerzo de Barcelona de Guayaquil para la temporada 2026, marcando así un nuevo capítulo en su extensa carrera internacional.

El defensor paraguayo de 35 años, quien también cuenta con nacionalidad argentina, fue presentado por el club ecuatoriano a través de sus canales oficiales, confirmando los rumores que lo ubicaban desde hace varios días en la órbita del cuadro torero.

“¡Qué bien te queda la amarilla, Javier! Desde hoy, con estos colores”, fue el mensaje con el que Barcelona le dio la bienvenida en redes sociales, acompañado de imágenes del zaguero posando con la camiseta del equipo de Guayaquil.

Báez firmó contrato por un año, con vínculo vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, convirtiéndose en una de las incorporaciones de experiencia para reforzar la zaga del conjunto ecuatoriano de cara a los retos locales e internacionales.

El central llega procedente de Junior FC, club en el que tuvo un paso destacado durante la última temporada, siendo una pieza clave en el título de la Liga BetPlay 2025-II que conquistó el equipo barranquillero.

Estadísticas de Javier Báez en Junior

Con la camiseta del Tiburón, Javier Báez disputó 49 partidos oficiales, en los que anotó cinco goles, entregó una asistencia, recibió ocho tarjetas amarillas y una roja, consolidándose como uno de los defensores más regulares del plantel.

Como coincidencia llamativa, Báez se reencontrará en Barcelona de Guayaquil con César Farías, técnico que está próximo a ser anunciado oficialmente por el club ecuatoriano y con quien ya compartió etapa en Junior.

Farías llegará al banquillo torero luego de seis meses de inactividad, tras su salida de Junior FC en junio de 2025, por lo que ambos volverán a coincidir ahora en el fútbol ecuatoriano.

Trayectoria de Javier Báez

Esta será la primera experiencia de Javier Báez en Ecuador, luego de haber jugado en Argentina (Independiente, Instituto, Godoy Cruz y Rosario Central), Chile (Deportes Iquique), Perú (San Martín), México (Dorados de Sinaloa) y Paraguay (Guaraní, Libertad y Cerro Porteño), ampliando así su recorrido internacional.