Jefferson Lerma se quiere ir de Crystal Palace y llegaría a inesperado equipo

Jefferson Lerma podría cambiar de equipo al finalizar la actual temporada, luego de que en las últimas horas se reforzaran las versiones sobre su intención de salir del Crystal Palace, club en el que milita desde hace tres campañas en la Premier League.

La información, que se venía manejando desde hace varios días, fue reafirmada por el analista Carlos Antonio Vélez en su espacio Palabras Mayores del 19 de enero, apoyándose en reportes provenientes de medios turcos que siguen de cerca el mercado europeo y que indican que Jefferson Lerma podría llegar a Besiktas.

Según dichas versiones, el mediocampista colombiano quiere continuar su carrera en un país diferente a Inglaterra, tras varios años en el fútbol británico, y estaría evaluando opciones que le permitan cerrar su etapa en Europa con un cambio de entorno deportivo y personal.

Jefferson Lerma, de 31 años, tiene contrato con Crystal Palace hasta el 30 de junio de 2026, por lo que el club inglés se ha propuesto generarle una oferta de renovación atractiva para evitar que salga como 'agente libre'.

En el mercado, el volante colombiano está valorado en cerca de 8 millones de euros, pero en caso de que no renueve con Crystal Palace, llegaría como libre a Besiktas.

Otro equipo quiere a Lerma, además de Besiktas

Eso sí, además del Besiktas, también se presume que Galatasaray sigue de cerca la situación del colombiano, por lo que Turquía se perfila como el destino más probable para el mediocampista una vez termine la temporada.

Lerma es actualmente titular habitual en la Selección Colombia, y su intención sería disputar el Mundial de 2026 para luego emprender una nueva experiencia en su carrera profesional, con mayor estabilidad y protagonismo.

Trayectoria de Jefferson Lerma

Cabe recordar que, antes de llegar a Crystal Palace, Jefferson Lerma jugó cinco temporadas en el Bournemouth, tres en el Levante de España y dos en el Atlético Huila, club en el que inició su camino en el fútbol profesional.