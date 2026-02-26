Adrián Ramos está disponible para González: ¿jugará contra Alianza?

América de Cali tiene a punto de estado físico a Adrián Ramos, el goleador del cuadro escarlata logró estar disponible para la convocatoria que el DT tiene en mente para visitar a Alianza en Valledupar. El técnico David González entregó noticias sobre el goleador vallecaucano.

Sobre el segundo semestre del año pasado regresó para darle una mano al equipo escarlata, el goleador ya había tenido una despedida del equipo americano, la cual firmó para el segundo semestre del 2025.

Después de 8 meses inactivo, regresó para su tercera etapa con el América debido al mal momento del equipo que para entonces estaba último del campeonato colombiano. En el 2020 rescindió su contrato con Granda para volver al equipo escarlata.

Tercera era de Adrián Ramos con el América: el delantero está disponible para entrar en convocatoria

En el cuarto partido de los cuadrangulares a los que logró clasificar, el equipo necesitó de Adrián Ramos, quien desafortunadamente sufrió una molestia muscular, la cual le impidió jugar las semifinales del campeonato.

Este semestre David Gonzléz ha hecho énfasis en la falta de gol que tiene el equipo, la falta de eficacia no le permite dormir tranquilo, necesitando delanteros que estén a disposición, como es el caso del ecuatoriano Daniel Valencia.

De hecho, la búsqueda de delanteros ha llevado al entrenador a hablar bastante del tema, en algunos casos descartando interés por algún goleador y dejando la posibilidad de un nuevo refuerzo en la posición, el cierre del mercado será el 6 de marzo.

David González, DT del América: "posiblemente pueda hacer parte de la convocatoria"

El equipo americano tiene grandes objetivos, doble competencia, espera avanzar en la Copa Sudamericana: “Con Michael Ranel no he tenido la oportunidad de hablar nunca directamente con él. El plantel yo creo que ya está bastante conformado, necesitamos a alguien que nos pueda dar ese recambio en la parte de arriba y esperamos poder hacerlo antes de que llegue ese cierre de pases”.

Por la fecha nueve de la Liga el equipo de David Gonzáles presenta varias novedades para viajar a Valledupar, actualmente en la Liga Betplay son cuartos con 13 puntos.

El técnico fue claro de lo que pasa con el ídolo Adrián Ramos: “Si, posiblemente ambos pueden hacer parte de la convocatoria, en este momento son elegibles, no tienen ninguna restricción. Analizaremos entre hoy y mañana el plantel que viajará, los 20 que viajarán a Valledupar, y quienes serán parte del partido, pero ambos están disponibles”.