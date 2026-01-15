Jefferson Lerma cambiaría de equipo: dura decisión de cara al Mundial 2026

Jefferson Lerma vuelve a ocupar un lugar central en la agenda del fútbol internacional. El mediocampista colombiano, uno de los jugadores más regulares de su generación, atraviesa un momento decisivo en su carrera profesional tras confirmarse que deberá buscar un nuevo equipo al finalizar su vínculo con el Crystal Palace.

A sus 31 años, el volante se enfrenta a un escenario que combina incertidumbre, expectativa y la necesidad de tomar una decisión estratégica pensando en su futuro deportivo y en la Selección Colombia.

Luego de varias temporadas en la Premier League, Lerma se consolidó como un futbolista fiable, intenso y con liderazgo natural. Su paso por el balompié inglés, iniciado con el Bournemouth y fortalecido en el Palace, le permitió acumular una importante cantidad de partidos en una de las ligas más exigentes del mundo.

Sin embargo, los ciclos se cumplen. La dirigencia del club londinense, inmersa en un proceso de reestructuración, decidió no renovar su contrato. Esta determinación obliga al colombiano a explorar nuevas alternativas en el mercado, una situación que no le es ajena, pero que adquiere mayor relevancia por el contexto internacional que se avecina, con el Mundial 2026.

Con el contrato llegando a su fin, el mercado de fichajes no tardó en reaccionar. Desde Europa continental surgieron informaciones que vinculan al colombiano con clubes de la Superliga de Turquía, Equipos históricos como Besiktas y Galatasaray habrían mostrado interés en sumar a un mediocampista con su recorrido y carácter competitivo.

Más allá del club que elija, el futuro del volante tiene una conexión directa con la tricolor. Lerma ha sido pieza habitual en las convocatorias recientes y su experiencia resulta valiosa en un proceso que mezcla juventud y jerarquía. .

Desde el entorno del jugador siempre se ha destacado su profesionalismo y su compromiso con el combinado nacional. En más de una ocasión, el mediocampista ha dejado claro que representar a Colombia es un orgullo, y que cada decisión de su carrera se toma pensando también en aportar al equipo nacional.

Mientras el mercado define su rumbo, Lerma continúa entrenando y compitiendo con la misma intensidad que lo llevó a destacarse en Europa. Su historia demuestra que la constancia y el carácter siguen siendo sus principales aliados en un fútbol cada vez más cambiante y exigente.